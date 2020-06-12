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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (410)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200612/1030314274/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные дни, 13 и 14 июня, на территории Черноморского побережья Абхазии будет облачно с прояснениями.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами возможен туман, до второй половины дня воскресенья временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +21°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (410)


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