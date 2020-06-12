Новый случай коронавируса выявлен в Абхазии

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 23 граждан.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Новый случай коронавирсной инфекции диагностирован в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Диагноз коронавирус поставлен курсанту, в ближайшие часы он будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя, говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек.

Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.