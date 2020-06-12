18:19 12 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.12
  • EUR78.52
Поиск

Новый случай коронавируса выявлен в Абхазии

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
98910
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200612/1030316754/Novyy-sluchay-koronavirusa-vyyavlen-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 23 граждан.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Новый случай коронавирсной инфекции диагностирован в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Диагноз коронавирус поставлен курсанту, в ближайшие часы он будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя, говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек.

Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Родина - это семья": празднование Дня России
Здесь начинается Россия: на Курилах развернули огромный триколор
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться