Новый случай коронавируса выявлен в Абхазии

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Новый случай коронавирсной инфекции диагностирован в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирус поставлен курсанту, в ближайшие часы он будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя, говорится в сообщении.
Таким образом, общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек.
Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
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