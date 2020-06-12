Разговор по душам: отношения Абхазии, России, ЛНР и ДНР обсудили в Сухуме

Круглый стол на тему "Развитие взаимоотношений между Абхазией, Россией, Донецкой и Луганской Народных Республик и на постсоветском пространстве" прошел в Общественной палате Абхазии в пятницу 12 июня.

Основной целью круглого стола, приуроченного ко Дню России, было обсуждение развития более тесных направлений взаимодействия Абхазии с Россией, Донецкой и Луганской Республик, но участники встречи вышли далеко за пределы заявленной темы. За два часа беседы они затронули едва ли не все аспекты социально-экономической и политической областей, а также поговорили об общечеловеческих проблемах и отношениях.

О том, чего ДНР и ЛНР ждут от Абхазии, что их связывает и отдаляет, какая мелодия стояла на телефонном звонке убитого в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко и как приняли абхазский ансамбль "Кавказ" в Донецке, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Абхазия и Донбасс

В рамках круглого стола была запланирована видео-конференция с коллегами и друзьями из ДНР и ЛНР, но по разным причинам установка связи с ними затянулась.

У собравшихся на встрече было время поговорить на "свободные" темы и поделиться воспоминаниями из жизни.

Приглашенный в Общественную палату помощник президента Абхазии по международным связям, Ахра Авидзба, основавший интернациональную бригаду "Пятнашка" в ДНР практически сразу после начала там войны, видит потенциал в развитии тесных отношений между Абхазией, ДНР и ЛНР на государственном уровне, а также между народами этих стран.

В качестве яркого и в тоже время простого примера связи между республиками он привел опыт своего товарища, который переехал из Абхазии на Донбасс еще до развала СССР, сегодня у него в ДНР свой семейный бизнес - небольшой цех по производству аджики.

Первым, кого встретил Авидзба по прибытии в военное подразделение экс-президента ДНР Александра Захарченко, был казак с Орденом "Леона" на кителе, который в годы Отечественной войны народа Абхазии встал на защиту абхазской республики добровольцем. Тогда, отметил Авидзба, он еще больше убедился, что не ошибся в своем решении вступить в войну на стороне Донбасса.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко относился к Абхазии с большим уважением, в его кабинете стоял абхазский флаг, а на звонок телефона была установлена абхазская народная песня "Уараида". Проявление такой теплоты к Абхазии Авидзба связывает с тем, что дед Захарченко дружил с абхазом, вместе с которым они воевали на фронтах против немецких фашистов.

"Видя это все, я понимаю, что мы многое теряем. Мы можем быть полезны друг для друга не только в эмоциональном плане, но и в практическом. Например, в медицине. Элементарно можно заключить межведомственные договоры и отправить наших медиков помочь коллегам из Данбасса, а заодно они бы набрались опыта в работе", - предложил Авидзба.

Александра Захарченко помощник президента сравнил с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, оба они, сказал он, были людьми из народа и патриотами своей страны, которых впоследствии подвело окружение.

Авидзба также напомнил, что первым творческим коллективом, который приехал в ДНР после начала боевых действий для того, чтобы поддержать дружественный народ, был абхазский ансамбль "Кавказ" под руководством Кандида Тарба. Это, по его словам, стало "свежим глотком воздуха, подувшего с родины".

"Это было в декабре, когда еще бомбили Донецк. Такую реакцию людей на приезд нашего ансамбля, я никогда еще не видел. Говорить после этого, что на Донбассе одни наемники или российская армия, неправильно. Это тоже самое, когда Грузия говорит о том, что в Абхазии она воевали с Россией", - подчеркнул Авидзба.

Член Общественной палаты Даниил Убирия рассказал, что чувствует гордость за абхазских бойцов, которые бились за свободу Донбасса. Он также признался, что ему приятно, когда в СМИ говорят о человеке с позывным "Абхаз".

Ускорить и развить

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко признался, что праздник Дня России вызывает в нем двоякие чувства. С одной стороны он радуется этому событию, а с другой сожалеет, что Советского союза больше. При этом он понимает, что одного без другого не было бы.

Несмотря на определенные проблемы, которые существуют в Абхазии, Донецкой и Луганской Республиках и разность менталитетов людей, Мироненко уверен что народы Абхазии и Донбасса относятся друг к другу с любовью.

Врио президента фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" Надежда Горяинова подняла вопрос о возможности признания этих республик Абхазией. Эта тема пока остается в подвешенном состоянии и для существенных подвижек в обозначенном направлении, считает она, не хватает некоего консолидирующего органа или организации. Она также выразила уверенность, что процесс сближения республик может ускориться при поддержке Ахры Авидзба на должности помощника главы государства.

Председатель "Русской общины Абхазии" Роман Рязанцев подчеркнул, что впереди предстоят большие проекты, которые могут быть реализованы, в том числе при помощи народной дипломатии.

Такой метод, считает он, во многом может быстрее решить поставленные задачи, нежели государственные органы, которые зачастую замедляют достижение цели из-за бюрократических проволочек. Тот факт, что круглый стол прошел в стенах Общественной палаты страны и с участием ее членов, вызвал в Рязанцеве надежду на то, что лед может вскоре тронуться в плане взаимного признания суверенитета республиками.

Многие участники встречи сошлись во мнении, что одним из полезных направлений в развитии взаимоотношений между республиками могут стать частые приезды на отдых в Абхазию детей, ветеранов войны и шахтеров из Донбасса. При этом Ахра Авидзба подчеркнул необходимость более продуманной организации программ по оздоровлению и досугу гостей.

Председатель Общественной палаты Абхазии Гули Кичба отметила, что также рада тому, что круглый стол на обсуждаемую тему состоялся именно в стенах ОП и затронутые вопросы будут взяты на заметку для дальнейшего изучения.

На связи Донбасс

Депутат Донецкой Народной Республики, председатель Союза Ветеранов Донбасса "Беркут" Юрий Сиваконенко в поздравительном видео-обращении к участникам круглого стола в Сухуме отметил, что Донбасс – это сердце России и всегда находился в русском мире.

"Мы единое целое. Я искренне благодарю близких людей, соратников по оружию и по духу свободы. Мы ждем вас в гостях. Мы ждем, чтобы карантин побыстрее закончился для всех", - сказал он и поздравил Ахру Авидзба с назначением.

Слово в формате онлайн-трансляции взяла журналист из ДНР Майя Пирогова, которая заочно осуждена в Украине на десять лет тюрьмы "за сепаратизм". По ее мнению неважно, что говорит международное сообщество о политическом или ином статусе Абхазии, ДНР и ЛНР. Главное, уверена она, кем народы этих республик себя считают и чего они хотят.

Представитель Черноморского казачьего войска Абхазии в ДНР Константин Адактилос также был на связи с Сухумом в режиме онлайн из Донецка. На вопрос коллег о том, что сейчас испытывает республика и чем ей можно помочь, он ответил, что на сегодняшний день особо важно уделять внимание наименее защищенным слоям общества – детям и старикам.

"Молодежь еще может о себе позаботиться, а старикам и детям сложно. Думаю, что максимум внимания нужно уделить им и продолжить работу в этом направлении", - рассказал Адактилос, и поделился с коллегами данными об эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, граница с Украиной закрыта "наглухо" и попасть туда можно только по спецразрешению Оперативной комиссии. В Россию выехать могут только те жители Донбасса, у которых есть российское гражданство с пропиской.

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, с чего он планирует начать работу на новой должности. По словам Авидзба, развитие отношений с ДНР и ЛНР - одна из первостепенных задач.

"Надо разобраться, что нам мешает признать эти республики и объяснить народам, что если еще нет этого признания, это не означает невозможность совместного сосуществования и работы. Основным направлением сотрудничества, на мой взгляд, может стать логистика. У нас есть порт, железная дорога, которые позволяют доставлять грузы к нам. Плюс к этому, очень много людей из Донбасса приезжают к нам в курортный сезон и порой они здесь сталкиваются с различными проблемами, например, кто-то может потерять документы. Возможно, стоит открыть у нас некое представительство ДНР, чтобы реагировать на это оперативнее и эффективнее", - поделился планами Авидзба.

В круглом столе приняли участие представители Общественной палаты страны, добровольцы Абхазии и ветераны войны в Донбассе, руководства "Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий, фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", "Русской общины Абхазии", помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.