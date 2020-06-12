Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 1 июля

Въезд в республику через КПП "Псоу" по-прежнему запрещен для иностранцев (кроме военных российской базы и дипломатов), однако часть ограничений внутри страны снимается с 1 июля.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Исключения на пересечение границы по-прежнему остаются для работников дипломатических ведомств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

Также продлевается обязательный 14-дневный карантин со дня прибытия на территорию республики из стран, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно документу, продлевается также запрет на бронирование мест гостиницах и санаториях, а также запрет на работу магазина беспошлинной торговли на абхазо-российской границе.

До 1 июля в Абхазии запрещена деятельность дошкольных образовательных учреждений.

Часть ограничительных мер внутри страны снимается с 15 июня. Рынки смогут перейти на ежедневный режим работы, но администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков ежедневно поручено осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий объектов. Главам администраций районов и города Сухум поручено обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией транспортных средств.

Разрешается проведение массовых, культурных мероприятий. Кроме того, смогут начать работу спортивные залы, СПА-салоны, сауны и массажные салонов и стоматологические кабинеты.

Отменяется также запрет на проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий и запрет на деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для проведения мероприятий.

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