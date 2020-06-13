Более 150 заявок подано на участие в конкурсе "Гордость Абхазии"

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Прием заявок на конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии" завершился, рассказала на радио Sputnik сопредседатель конкурсной комиссии "Гордость Абхазии" Нателла Акаба.

"Более 150 человек зарегистрировались на нашем сайте. Следующим этапом будут отобраны наиболее успешные, эффективные участники. В августе или сентябре, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будет новый этап конкурса, отобранные участники пройдут тестирование, индивидуальное собеседование. Затем в полуфинал должны будут выйти 25 человек", - отметила Акаба.

В финале организаторы конкурса определят пятерых победителей, которые будут трудоустроены на государственную службу. До трудоустройства, они пройдут стажировку в госструктурах Москвы. Те, кто не войдет в число победителей, также смогут развивать свой потенциал, в частности, в созданной школе молодых предпринимателей, подчеркнула Акаба.

В комиссию конкурса, в том числе, входят ректор Абхазского Госуниверситета Алеко Гварамия, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, кандидат философских наук, доцент Гамисония Эмма, политолог и психолог Арда Инал-ипа, руководитель Центра Гуманитарных программ Лиана Кварчелия.

"В комиссии много людей и они авторитетные люди. Очень важно, что молодежь будет иметь возможность общаться с людьми, имеющими большой опыт. Будет создан, так называемый, институт наставничества. Молодежь обладает большим потенциалом, но у них пока нет опыта, а взрослое поколение готово передавать им свои навыки", - сказала Акаба.

По ее мнению, конкурс "Гордость Абхазии" не закончится после отбора победителей и будет проводиться регулярно. Этот проект, уверена Акаба, важен и предоставляет возможность молодому поколению участвовать в политической и общественной жизни республики, чего раньше не было.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилл Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

Ранее на встрече с Ардзинба президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.