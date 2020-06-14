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Будем вынуждены закрыться: главврач Агудзерского госпиталя обратился к президенту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200614/1030323153/Budem-vynuzhdeny-zakrytsya-glavvrach-Agudzerskogo-gospitalya-obratilsya-k-prezidentu.html

Учреждение объединяет военный госпиталь и районную больницу Гулрыпшского района, а также десять отделений различной направленности. 

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Главврач Агудзерского военного госпиталя Зураб Ачба обратился к президенту Абхазии и премьер-министру с просьбой посетить госпиталь с инспекцией, чтобы воочию убедиться, в каком плачевном состоянии находится медучреждение.

"Если этого не произойдет, мы (коллектив госпиталя - ред.) оставляем право за собой просто закрыть госпиталь и не выходить на работу", - заявил Ачба в репортаже Абхазского телевидения. 

По словам главврача, посещаемость больницы одна из самых больших по республике, на сегодняшний день здесь проходят лечение военнослужащие Минобороны Абхазии и их семьи, дислоцирующиеся в республике российские военнослужащие и их семьи, сотрудники СГБ, МВД, таможенного комитета и гражданское население района. 

В больнице никогда не работал лифт, поэтому в отделение травматологии на третьем этаже пациентам приходится подниматься самостоятельно. В подвале скапливаются канализационные стоки, запах от которых проникает в соседнее детское отделение. 

  • Лифт в Агудзерском госпитале никогда не работал
    Лифт в Агудзерском госпитале никогда не работал
    Абхазское телевидение
  • Канализационные стоки скапливаются в подвале госпиталя
    Канализационные стоки скапливаются в подвале госпиталя
    Абхазское телевидение
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Абхазское телевидение
Лифт в Агудзерском госпитале никогда не работал

Все здания, принадлежащее госпиталю, находятся в аварийном состоянии, находиться в них опасно как для больных, так и для врачей, отметил Ачба. Оборудование в госпитале - еще 70-80-х годов. 

Здание госпиталя находится в аварийном состоянии
Абхазское телевидение
Здание госпиталя находится в аварийном состоянии

Главврач подчеркнул, что у военнослужащих с лекарствами проблем нет, потому что Минобороны обеспечивает их медикаментами и всем необходимым.  

"По линии Министерства обороны никогда не было никаких нареканий, все должное обеспечение было оказано своевременно и в полном объеме, а вот что касается Министерства здравоохранения, то от них никогда ничего нам не выделялось, в отличии от других больниц, ни оборудования, ни медикаментов, ничего, кроме обезболивающих препаратов, препаратов для наркоза и детских прививок", - сказал Зураб Ачба.

Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в поселке Агудзера Гулрыпшского района Абхазии. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института. В 2010 году главврачом госпиталя был назначен Зураб Ачба. 

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