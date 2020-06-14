Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июня

В понедельник в Абхазии возможен дождь, температура воздуха днем достигнет 28 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В понедельник 15 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 758 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +20°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.