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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (410)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200614/1030325025/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-15-iyunya-.html

В понедельник в Абхазии возможен дождь, температура воздуха днем достигнет 28 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В понедельник 15 июня в Абхазии ожидается переменная облачность,  ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 758 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +20°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (410)


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