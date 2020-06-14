Назначение и рукоприкладство: кто и почему избил и.о. главы села Лабра

Правоохранительные органы задержали пять человек, которые подозреваются в избиении и.о. главы администрации села Лабра Арутюна Мелконяна.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба назначил Арутюна Мелконяна и.о. главы села Лабра 12 июня, после чего, вечером 13 июня, Мелконян, по сообщению пресс-службы МВД Абхазии, был избит группой лиц.

Уже на следующий день после назначения Арутюну Мелконяну позвонил односельчанин и назначил встречу у его дома.

По данным следствия, приехавшие на встречу люди избили Мелконяна, но ему удалось освободиться и произвести несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного автомата системы "Калашникова", который хранился у него дома.

14 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" сделала заявление в связи со случившимся. Заявление опубликовано "Нужной газетой".

"Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села человека с очень сомнительной репутацией Арута Мелконяна. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации, было главным бизнесом семьи Мелконяна", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что 13 июня сотрудниками милиции Очамчырского РОВД были арестованы до десяти жителей и гостей села Лабра, в том числе лица, которые не принимали участия в инциденте с Мелконяном.

"В этой истории арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра, хотя он единственный, кто применил оружие", - подчеркивается в обращении "Аруаа".

Комментируя заявление общественной организации, и. о. главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба сказал, что правоохранительные органы проверят данную информацию по его запросу.

"Я бы хотел отметить, что Мелконян назначен исполняющим обязанности, если в словах "Аруаа" нет оснований, то он будет и.о. на протяжении двух месяцев, а затем будет утвержден на эту должность. Но если он, и правда, торговал наркотиками, то, конечно, Арутюн Мелконян не будет главой села", - подчеркнул Амичба.

По факту избиения Арутюна Мелконяна правоохранительные органы собрали и зарегистрировали материал, который направлен в орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району.