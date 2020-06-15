Минздрав Абхазии прокомментировал ситуацию с Агудзерским госпиталем

Главврач Агудзерского военного госпиталя Зураб Ачба обратился к президенту Абхазии и премьер-министру с просьбой посетить госпиталь с инспекцией, чтобы воочию убедиться, в каком плачевном состоянии находится медучреждение.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Обеспечение лекарственными препаратами районных больниц не входит в обязанности Министерства здравоохранения, сказал в интервью Sputnik начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Ахра Аджба.

Ранее главврач Агудзерского военного госпиталя Зураб Ачба отмечал, что в медучреждении, которое объединяет госпиталь и районную больницу Гулрыпша, проблем с лекарствами у военнослужащих нет, так как Минобороны обеспечивает их медикаментами.

"Что касается Министерства здравоохранения, то от них никогда ничего нам не выделялось, в отличие от других больниц, ни оборудования, ни медикаментов, ничего, кроме обезболивающих препаратов, препаратов для наркоза и детских прививок", - заметил Ачба.

Комментируя это высказывание, Ахра Аджба подчеркнул, что исходя из бюджетного устройства, обеспечивать районные ЦРБ должны местные власти.

"Там сосуществуют два ведомства вместе, есть главврач ЦРБ и главврач военного госпиталя. Они делят между собой определенное количество коек, хирургических, терапевтических и прочих. По бюджетному устройству ЦРБ не обеспечивается лекарствами со стороны Минздрава, это должен делать район. Наша задача – обеспечивать республиканские учреждения", - сказал Аджба.

Несмотря на то, что обеспечение лекарственными средствами возложено на районные администрации, Минздрав поставляет в медучреждение инсулин, вакцины от бешенства, столбняка и другие препараты, говорит он.

"Помимо этог, поставляем все, что нужно для реанимационных мероприятий по обезболиванию и наркозу. На все остальные препараты у них есть свой бюджет, у нас они не заложены, мы не имеем таких прав для того, чтобы полностью обеспечивать ЦРБ Гулрыпшского района", - сказал начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава.

При этом Министерство здравоохранения поддерживает районные больницы в сложных обстоятельствах, например, во время карантинных мер, заметил Аджба.

"В 2020 году с марта месяца только препаратов, которые используются в борьбе с коронавирусом, мы им дали на сумму в один миллион 15 тысяч рублей. Туда входят и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и лекарственные препараты", - проинформировал он.

Ахра Аджба рассказал, что на обеспечение инсулином, обезболивающими препаратами, вакцинами ЦРБ Гулрыпшского района Минздрав израсходовал в 2017 и 2018 годах более двух миллионов 800 тысяч рублей, а в 2019 году – более четырех миллионов двухсот тысяч рублей.

Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в поселке Агудзера Гулрыпшского района Абхазии. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института. В 2010 году главврачом госпиталя был назначен Зураб Ачба.

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