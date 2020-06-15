Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 15 по 21 июня, погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчива, температура днем будет подниматься до +32 градусов.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, в пятницу и в выходные из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами осадки, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.