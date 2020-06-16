Не фонтан: что за "сюрприз" готовит администрация Сухума на площади Багапш

На прошлой неделе на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш в Сухуме начались работы по благоустройству территории, но информацию о том, что именно там будет, официальные структуры не разглашали.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Въезд на площадь имени Сергея Багапш уже несколько дней закрыт для проезда автотранспорта, а на ее территории рабочие установили опалубку для заливки бетона. Однако, что именно строят на площади, официальные источники не сообщают.

Корреспондент Sputnik попытался выяснить, что за подарок готовит жителям и гостям абхазской столицы администрация Сухума.

В отделе транспорта управления экономики и муниципального имущества администрации Сухума делиться планами о том, что все-таки собираются возводить у столичного порта, не захотели и попросили дождаться окончания работ.

В пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление уточнили, что столичные власти готовят сюрприз для гостей и горожан.

Заместитель начальника Госуправления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп отметила, что ей тоже доподлинно неизвестно о том, какие работы ведутся на площади, но, судя по видам работ, Майтоп считает, что у порта точно возводят не фонтан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Площадь имени Сергея Багапш теперь закрыта для проезда автотранспорта

Начальник управления архитектуры администрации города Сухум Светлана Шаменкова немного приоткрыла завесу тайны, окутавшей с недавних пор площадь имени Багапш. По ее словам, в рамках работ по благоустройству набережной профильными структурами было принято решение о расширении пешеходной зоны площади у порта.

"Вы же видели, с каким неуважением некоторые горожане относились к насаждениям на площади имени Сергея Багапш. Центральная клумба там была превращена в автостоянку, и наши горожане без зазрения совести парковались. Будет запрещен въезд на площадь любому частному автотранспорту, это будет пешеходная зона. Оставляем проезд только к зданию таможни, куда будут заезжать только служебные машины", - отметила она.

В связи с этим часть площади была огорожена тумбами, позже будут установлены несколько шлагбаумов.

© Sputnik / Акоп Кущян Для этого площадь была огорожена тумбами

По словам одного из мастеров, который находился на месте работ, столичная администрация планирует разбить на площади цветочную клумбу, а вокруг нее поставить лавочки.

Продавщица семечек, которая расположилась в нескольких метрах от этого места, также слышала, что на площади будут клумба и лавочки. Такого же мнения придерживается жительница Сухума Рамина, но ее подругам Камилле и Салиме хотелось бы видеть в этом месте и цветы, и фонтан. Они считают, что "если постараться", то технически можно решить такую задачу.

Гостья из Армении Анна, которая прогуливалась по набережной Сухума, хотела бы видеть на площади некое подобие скульптуры "Ныряльщики", что находится в Пицунде. С ее точки зрения, каменные дельфины хорошо вписались бы в ландшафт.

Строящийся объект на площади имени Сергея Багапш привлек внимание группы парней, которые подошли к нему, чтобы рассмотреть поближе. Определенного мнения на вопрос о том, что в итоге там будет, у них не было.

© Sputnik / Акоп Кущян Ремонтные работы на пощади Сергея Багапш

"Я думаю или фонтан, или памятник Сергею Багапш, так как эта площадь носит его имя. Было бы логично", - предположил один из парней, друзья поддержали его.

Автолюбитель из Сухума Адгур приезжает в порт каждый день для встречи с товарищами и распития кофе. Он признался, что слегка огорчен тем, что ему больше не удастся заезжать на территорию площади на личном транспорте, что, как он признается, было для него очень удобно.

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