Стало известно, где в Абхазии можно проголосовать за поправки в Конституцию России

Участки для голосования за изменения в Конституцию России организованы более чем в ста странах мира.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара), сообщает посольство России в Facebook.

Как отмечается в сообщении, голосование, в связи с угрозой коронавирусной инфекции, пройдет с "необходимыми мерами по охране здоровья граждан".

Для участия в голосовании приглашаются российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия.

Жители Москвы и Нижнегородской области, находящиеся за рубежом, могут воспользоваться услугой электронного голосования. Для этого нужно подать в электронном виде заявку на голосование на сайте Госуслуг, москвичи также могут воспользоваться для голосования сайтом Московских госуслуг. Подать заявку на электронное голосование нужно не позже 21 июня.

Граждане России, которые хотят проголосовать за поправки не по месту прописки, также могут выбрать любой участок для голосования на территории России, предварительно подав электронную заявку на Госуслугах.

С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.