"Капсульный" метод: РУСДРАМ объяснил правила рассадки зрителей на спектаклях

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Во время спектаклей в РУСДРАМе будет ограничено количество зрителей и соблюдена социальная дистанция между зрителями, рассказал в интервью Sputnik директор театра Ираклий Хинтба.

По его словам, руководство театра планирует продавать не более 200 билетов на один спектакль, в то время как зрительный зал вмещает почти 500 человек.

"Мы используем капсульный метод рассадки, когда между группами зрителей будет соблюдено некоторое расстояние. Если люди пришли на спектакль группой, они знают друг друга, доверяют, и мы можем сажать их вместе. Но между этой группой и другой или между парами будет расстояние, которое мы считаем безопасным. Не потому, что мы считаем, что есть существенная угроза распространения коронавируса, а чтобы снять любые, в том числе психологические опасения зрителей, которые придут в наш театр", - объяснил он.

Хинтба отметил, что первый спектакль после снятия ограничительных мер состоится в РУСДРАМе 19 июня. Актеры покажут зрителям комедию "Оскар".