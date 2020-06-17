Бжания обсудил реализацию Договора о союзничестве с представителями России в Абхазии

В ходе встречи президента Абхазии с российской делегацией обсуждалось выполнение Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в части формирования общего пространства обороны и безопасности.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с представителями посольства России, управления ФСБ, Минобороны и МВД России в Абхазии во главе с послом Российской Федерации в республике Алексеем Двиняниным в среду 17 июня.

"С учетом дружественного характера наших взаимоотношений считаю необходимым поддерживать самые тесные контакты с представителями российского государства на территории Абхазии. На следующей неделе у меня рабочая поездка в Москву, поездка обусловлена тем, что мы отмечаем большую дату, связанную с Победой в Великой Отечественной войне. И перед тем как выехать в Москву, я хотел лично пообщаться, обсудить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал президент страны.

Аслан Бжания предложил обсудить отдельные положения Договора, который был подписан между Абхазией и Россией в ноябре 2014 года, чтобы подвести шестилетний итог.

Аслан Бжания встретился с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным © Sputnik

Аслан Бжания встретился с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Аслан Бжания встретился с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным

"Многие мероприятия уже реализованы, некоторые мероприятия реализовать не удалось, считаю важным понять, по какой причине. Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс нашим межгосударственным отношениям. Развитие положений этого договора очень важно для граждан Абхазии и Российской Федерации", - заметил он.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать с руководством Абхазии все межгосударственные документы, в том числе договор от 2014 года.

"Я хочу отметить, что в части реализации внешнеполитических инициатив договора, имею в виду меморандум, подписанный между министерствами иностранных дел России и Абхазии, он выполняется, на наш взгляд, без особых проблем и в полном объеме. Надеюсь, что и в части внешнеполитического раздела договора и в таких его частях, как оборона и безопасность, социально-экономическое развитие, условия договора будут выполняться", - подчеркнул посол России в Абхазии.

Аслан Бжания предложил обсудить пятую статью договора, которая говорит о формировании общего пространства обороны и безопасности и предполагает создание объединенной группы войск.

"Такая группировка должна была быть создана для совместной охраны государственной границы, насколько я понимаю, объединенная группа войск создана, но есть вопросы, которые не доведены до конца, по материально-техническому обеспечению, по унификации стандартов и так далее. Есть ли какие-то нерешенные вопросы в плане несения совместной службы по охране границы", - поинтересовался президент и добавил, что для Абхазии очень важно, чтобы договор, на котором стоят подписи президента Абхазии и России, выполнялся.

Далее встреча продолжилась без журналистов.

Во встрече приняли участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин, начальник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Алексей Трубецкой, командир седьмой Российской военной базы Олег Сеньков, советники посольства России в Абхазии Александр Опарин и Владислав Нечипоренко, представитель МВД России в Абхазии Станислав Апсава.