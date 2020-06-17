Оставили бардак: нарушителей дисциплины в "Айтаре" взяли на особый контроль

В связи с угрозой коронавирусной инфекции граждане, пересекающие границу с Абхазией, помещаются на обязательный двухнедельный карантин. В начале мая в Абхазию начали возвращаться курсанты, обучающиеся в вузах России.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа и его заместитель Нодар Авидзба встретились с абхазскими курсантами, которые проходили обязательный карантин в сухумской гостинице "Айтар" после возвращения из России, на встрече также присутствовали родители студентов, сообщает телеканал "Абаза-ТВ".

Министр обороны раскритиковал поведение некоторых курсантов в обсервационном учреждении. Ануа отметил, что для военных поведение находившихся в "Айтаре" неприемлемо.

Все нарушители дисциплины взяты под особый контроль, и, если в дальнейшем будут зафиксированы нарушения дисциплины, они будут отчислены из учебных заведений без права на восстановление, подчеркнул Владимир Ануа.

"Уважаемые родители, это дети нашего будущего, они оставили за собой в гостинице бардак, разломанную мебель, полную антисанитарию", - сказал в свою очередь замминистра Нодар Авидзба.

Он отметил, что продукты питания, которые привозили курсантам родители, "вывозили КамАЗами, все выкидывалось".

Также присутствовавший на встрече начальник пресс-службы Минобороны Роланд Джоджуа проинформировал курсантов, что если граница по реке Псоу откроется, курсанты должны будут прибыть в свои вузы 10 июля.

Ранее, на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что нарушение правил карантина в гостинице "Айтар" привело к росту числа заболевших.

Как отметил глава правительства, если бы курсанты не устраивали "элементы братания друг с другом, застолья, альпинистские выходки, то не было бы такого количества заболевших курсантов".

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек, один пациент умер. На сегодня в гостинице "Айтар" остаются два курсанта.