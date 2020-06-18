Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июня

В пятницу днем в Абхазии осадков не будет, температура воздуха днем достигнет 29 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. В пятницу 19 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +22°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.