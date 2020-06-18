Поправки не прошли: как в Парламенте Абхазии обсуждали закон о декларировании

Депутаты Парламента Абхазии на заседании в четверг 18 июня рассматривали предложения по внесению поправок в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

О том, какие изменения предлагалось внести в закон и какие дискуссии это вызвало, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Предложения депутата

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года. Он должен вступить в силу с 30 декабря 2020 года, при этом до этого срока должен быть принят закон о госслужбе.

Депутат Народного Собрания Астамур Логуа предложил рассмотреть вопрос о вступлении в силу закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" с 1 января 2021 года независимо от принятия закона о государственной службе.

"Вы помните, когда мы принимали закон, решили увязать его с законом о государственной службе, но мягко скажем, процесс принятия будет очень длительным. Закон о госслужбе - сложный вопрос, и почему-то его все время откладывают, насколько мне известно, с прошлого созыва в наш созыв перекочевали проекты законов о госслужбе, но я его не видел и не слышал, чтобы его здесь обсуждали", - подчеркнул парламентарий.

По мнению Астамура Логуа, в обозримом будущем закон о государственной службе в Парламенте не будет принят, при этом закон о декларировании должен начать действовать.

"Поэтому с действующим президентом Асланом Бжания обсуждали этот вопрос, у него, как у автора этого проекта закона, в который внесены небольшие изменения, есть понимание, что этот закон может работать абсолютно без привязки к закону о государственной службе, дату, которую я сейчас озвучил, мы тоже согласовывали, и я прошу вас поддержать эту поправку в части касающейся той злополучной 16-й статьи, где говорится о привязке к закону о госслужбе. Мы предлагаем этой поправкой открепить закон от госслужбы и сделать так, чтобы он вступил в силу 1 января 2021 года", - сказал депутат Логуа.

После началось обсуждение инициативы, которую высказал Астамур Логуа, первым высказался депутат Илья Гуния, который отметил, что по закону нельзя вносить поправки в закон, который еще не вступил в силу.

За разъяснением этого вопроса спикер Парламента Валерий Кварчия обратился к постоянному представителю президента в Народном Собрании Саиде Бутба, которая напомнила, что в феврале 2020 года был принят базовый закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", который изначально определил, что срок его вступления в силу наступит после принятия и вступления в силу закона о госслужбе.

Она также отметила, что 20 марта 2020 года были внесены изменения в базовый закон - ряд статей изложили в новой редакции. При этом срок вступления в силу был определен с момента подписания.

"С точки зрения юридической техники, закон, который вносит изменение в базовый закон, должен определять, что он вступает в силу с того же момента, когда вступает в силу базовый закон", - заметила она.

Саида Бутба высказалась и по поправке, которую предложил Астамур Логуа.

"Позиция президента в этом случае выражается в том, что необходимо отвязать закон о декларировании от закона о госслужбе. При этом мы готовы поддержать этот закон, определив иной срок вступления его в силу, так как закон содержит в себе очень много противоречий, предполагаем, что в него будут вноситься изменения", - заметила она.

Депутат Батал Табагуа подчеркнул, что привязка закона о декларировании к закону о госслужбе была логичной, и чтобы он выполнял свои функции, сначала должен вступить в силу закон о госслужбе.

"В этом была основная логика - определить, кто является декларантом. Мы что, опять идем на поводу популистских идей, я понять не могу. В тот раз закон о декларировании привязали к закону о госслужбе, потому что в этом есть логика", - сказал парламентарий.

Табагуа отметил, что принятый закон о декларировании нуждается в многочисленных поправках, так как в нем есть прямые нарушения основных законов.

Народный избранник Омар Джинджолия предложил коллегам создать рабочую комиссию по разработке закона о госслужбе и доработать закон о декларировании.

В результате долгих обсуждений парламентарии высказывали различные мнения по этому вопросу, в итоге 15 депутатов поддержали поправки, пятеро выступили против, двое воздержались. Таким образом, поправки не были приняты.

Закон о декларировании

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года.

12 марта Парламент принял поправки в закон о декларировании. По решению парламентариев, чиновники должны будут декларировать доходы не только супругов и несовершеннолетних детей, но и совершеннолетних детей, а также родителей и родных братьев и сестер.

Впредь кандидаты в президенты и депутаты республики будут предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, изменения внесены в часть 1 статьи 6, согласно которым, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

Было решено, что данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи.

20 марта и.о. президента Валерий Бганба подписал закон о внесении поправок, принятый депутатами на заседании 12 марта.

