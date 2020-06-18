Парламент отложил модернизацию судов Абхазии на январь 2021

Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах судебно-информационной системы.

О том, когда началась судебная реформа Абхазии и почему она так и не проведена, что с системой фото и видеопротоколирования судебных слушаний в стране и что решили депутаты на этот счет, читайте в материале Sputnik.

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По закону "О судебной власти", весь судебный процесс должен сопровождаться аудио- и видеопротоколированием. В противном случае возможна отмена судебного акта.

Новые правила были приняты в 2016 году и должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года. К 1 ноября 2019 года Минфин выделил Верховному суду 20 миллионов 376 тысяч рублей на оплату аванса за приобретение, доставку, установку аудио- и видеооборудования, а также обучение персонала и технической поддержки.

В том же месяце Парламент Абхазии вновь отложил вступление в силу поправок к закону "О судебной власти" и современные технологии должны были быть внедрены в судопроизводство с января 2020 года, но этого не произошло.

31 марта депутаты в очередной раз отложили срок внедрения электронной судебно-информационной системы, постановив до 1 июля внедрить автоматизированную судебно-информационную систему, которая предполагает перевод документов в электронный формат и формирование состава суда в этой системе; до 1 сентября 2020 года внедрить фиксацию судебного заседания с помощью аудио- видеопротоколирования.

В четверг 18 июня 2020 года в Парламенте Абхазии прошла сессия, на которой в том числе обсудили проблемы, связанные с внедрением современных технологий в судах республики. Народные избранники попытались разобраться, в чем же все-таки проблема и почему систему фото и видеофиксации для судебных слушаний не удалось установить в срок.

Депутат Парламента Илья Гуния выразил недоумение по поводу того, что на внедрение уже потрачено более 40 миллионов рублей, но система все еще не заработала. В связи с этим он предложил поручить Генпрокуратуре провести проверку расходования средств на обсуждаемый объем работы.

"Для того чтобы была реальная картина, считаю нужным, провести прокурорскую проверку именно по расходованию средств, выпущенных на АСИС (автоматизированная судебно-информационной система - ред.), чтобы посмотрели, какие контракты заключены, что куплено, чего не хватает и сколько, в конце концов, не хватает для того чтобы эта система заработала", - сказал Гуния.

Во время дискуссии также выяснилось, что Контрольно-ревизионное управление Минфина в феврале-марте прошлого года провело проверку финансово-хозяйственной деятельности Верховного суда. На это резко отреагировал Илья Гуния, который сказал, КРУ не имело на это права и проверка нарушает 175 статью Конституционного закона "О верховной власти". Гуния и некоторые его коллеги придерживаются мнение о том, что подобную проверку Верховного суда могла провести только Контрольная палата.

Депутат Натали Смыр напомнила коллегам о том, что именно Парламент, в частности, профильный комитет и она лично настояли на этой проверке. Илья Гуния и Тайфун Ардзинба это отрицали.

"Проверка КРУ должна была пройти на первом этапе, для того чтобы мы понимали полноту отражения денежных средств по АСИС. Почему не провела Контрольная палата? Роберт Иванович (председатель Контрольной палаты-ред.) мне сказал, что проверка Верховного суда у них стоит в расписании в первом квартале 2020 года", - отметила Смыр.

Так как проверка ВС не была запланирована Контрольной палатой в тот период, добавила Смыр, она попросила КП проверить Верховный суд внепланово, но затем начались политические волнения, и этого не было сделано.

Депутат Алмас Джопуа обратил внимание на то, что этот вопрос откладывается из года в год, но он никогда раньше так остро не стоял. Он выразил предположение, что обсуждаемая проблема перестала быть технической и перешла в политическую плоскость. Он также счел целесообразным задать адресованные Верховному суду вопросы исполнительной власти, так как именно она "не донесла" нужного объема средств на реализацию судебной реформы. Он поддержал предложение Гуния о проверке возможных нарушений Генпрокуратурой, допущенных во время закупа оборудования, если такие опасения есть.

Слово взяла председатель ВС Манана Делба, которая подчеркнула, что эту ветвь власти должна проверять Контрольная палата, но при этом она выразила готовность пройти проверку от любой структуры.

"Я не отказываюсь ни от какой проверки, но, когда нас проверила КРУ Минфина, только чтобы у депутатов не было сомнений, теперь мне чуть ли не в обвинение говорят, почему нас Минфин проверил. Сейчас вы хотите, чтобы прокуратура проверила, а потом скажете "зачем прокуратуру пустили?", - упрекнула Делба депутатский корпус.

Она также отметила, что результаты проверки КРУ опубликованы на сайте Верховного суда, а председатель профильного комитета Парламента Натали Смыр оценила их "на 10 с плюсом".

После проверки Минфина контрактов Верховного суда, сообщила депутатам Делба, это ведомство оплатило две партии оборудования, которые установлены в некоторых судебных залах страны, но не во всех. В некоторых судах республики по-прежнему не хватает мебели и ремонта.

"При условии, что долги будут погашены перед компаниями (поставщиками оборудования - прим.), мы сможем запустить четыре суда. Наши секретари и помощники, канцелярии должны в тестовом режиме проработать не менее шести месяцев", - сказала она.

По словам Делба, общая сумма, требуемая на модернизацию судов и внедрение АСИС, составляет 49 миллионов рублей, с учетом необходимости привести в более или менее приличное состояние залы судов Абхазии.

По итогам заседания Парламента вступление в силу постановление Народного собрания "Об автоматизированной судебной системе" отложили на январь 2021 года.