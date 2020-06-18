И.о. гендиректора "Абхазавтодор" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств

И.о. руководителя "Абхазавтодора" Борис Ачба задержан и водворен в следственном изоляторе Службы государственной безопасности республики.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Следственным отделом службы государственной безопасности Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении и.о. гендиректора РУП "Абхазавтодор" Бориса Ачба, сообщается на сайте СГБ.

И.о. главы "Абхазавтодора" подозревается в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана.

Следствием установлено, что Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту республики Раулю Хаджимба с письмом, в котором изложил несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия.

Согласно документу, стихийное бедствие якобы было вызвано паводками в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста.

В результате, по сообщению СГБ, руководитель "Абхазавтодора" составил подложный контракт и проектно-сметную документацию на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 000 000 рублей.

Ачба заключил договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, перечислив указанную сумму на счет ООО, после чего путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, снял указанную сумму со счета.

Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия 18 июня 2020 года в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.