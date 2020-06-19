Испанские страсти "Кровавой свадьбы": РУСДРАМ готовится к премьере

О запланированной премьере "Кровавой свадьбы", о том, как пьеса Лорки о мести стала спектаклем любви в РУСДРАМе, о работе актеров над ролями и очередном прогоне постановки, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Безымянные герои

- Дорогие актеры, пожалуйста, собирайтесь на сцене! – звучит в зале звонкий голос помощника режиссера Лики Мамацевой. Она не только помогает режиссеру собрать актеров перед репетицией, но именно Лика после отъезда в Санкт-Петербург автора постановки Марии Романовой будет вести спектакль и следить за его неизменностью.

Лика знает практически каждую реплику актеров, в течение репетиции не раз слышится ее голос из-за кулис. На начальных этапах работы над спектаклем помощник режиссера даже подсказывает у кого и когда выход на сцену.

Перед началом прогона "Кровавой свадьбы" Мария Романова дает наставления актерам.

"Вы пронзенные светом и словом. Уважайте слово! Оно должно быть произнесено в любви, наполнено жизнью, жаждой взлететь. После отыгранной сцены не выключайтесь. Бог в мелочах!" - говорит она.

"Кровавая свадьба" - первая трагедия испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки, она написана в 1933 году. У героев трагедии нет собственных имен – просто Мать (заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири), Невеста (Мадлена Барциц), Жених (Рубен Депелян), отец Невесты (заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания). И только один герой трагедии имеет имя – это Леонардо из семьи Феликсов (актер Осман Абухба), а вокруг него - жена Леонардо (Лоида Тыркба), теща Леонардо (Анна Гюрегян).

Милана Ломия играет в спектакле три роли – Соседки, Нищенки и Смерти. И в каждой из них молодая актриса предстает в образе старухи. При этом она так перевоплощается, что слышишь дребезжащий старческий голос, видишь сгорбленную старуху, шаркающую на костылях.

Среди главных действующих лиц следует назвать Луну (актер Саид Лазба), причем не только актера, играющего ее, но и образы этого светила, которыми пронизана практически каждая сцена в спектакле: луна разных размеров, расцветок, прозрачная, стеклянная, в форме Инь и Янь, черная, белая, кровавая.

© Sputnik / Константин Грецов В РУСДРАМе прошла генеральная репетиция спектакля "Кровавая свадьба"

"Все пронизано этой луной, от нее никуда не скрыться. Она и сообщница влюбленных, и противница. Обращаются к Луне, говорят с ней, просят помощи, быть соучастницей, защитницей, помощницей, призывают быть свидетельницей возмездия и любви, погони и отмщения. Если Луна не парит над сценой, то все предметы декорации повторяют ее форму, проекцией Луны пронизано все, даже форма коврика на полу", - отметила художник по декорациям Мария Филаретова.

По словам режиссера, прогон первой части спектакля провели еще в феврале до карантина, и спектакль планировали выпустить в апреле. Но репетиции были прерваны введением чрезвычайного положения. После отмены ограничений работа продолжилась.

"Сейчас этап более подробной актерской работы, в некотором роде даже педагогической. Актерам ставятся задачи, с которыми они раньше не сталкивались. Я думаю, некоторые вообще в новом качестве представятся зрителям, - отметила Мария Романова. - Например, есть задача идти из своей души, откровением человеческим. Не играть некую роль, а рождать и понимать, зачем ты выходишь на сцену, о чем говоришь зрителям. Чтобы осознанность читалась во взгляде. Это одна из сильных материй, которая не всегда сразу получается, нужно время и "обживание". Также идет работа с текстом, Лорка – это высокая поэзия, у него очень музыкальный слог. Мы уходим от бытовой манеры говорить. Материал требует больше формы. Актеры слышат, они любят свое дело, все время идет процесс осмысления".

В "Кровавой свадьбе" совершенно по-иному звучит техника речи Саида Лазба и Руслана Жиба. Недавний мастер-класс по сценической речи не прошел даром, актеры РУСДРАМа его усвоили.

А актриса Лоида Тыркба опять поет в спектакле, музыкальность артистки как сильная сторона ее драматического таланта используется на радость зрителям, которые в многочисленных комментариях в социальных сетях советуют ей даже выпустить сольный альбом.

Любовь и месть

Кровная месть испанцев – это долг чести, долг жизни, долг перед павшими. И мужчины в расцвете лет, живущие по законам кровной мести, долго не живут. Молодыми погибают два героя спектакля.

Но при всем при этом "Кровавая свадьба" - не про месть и смерть, а про любовь и свободу, утверждает режиссер спектакля.

"Я подробно изучила творчество самого Лорки и поняла, что это очень трепетный материал, весь пронизанный солнечным светом и пронзительной любовью. Для меня "Кровавая свадьба" - спектакль о высшей любви, о проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать, - сказала Мария Романова. - Дело не в том, чтобы поступать правильно или нет. И Лорка об этом писал, есть какие-то мотивы и законы, которые живут в нас и движут нами, которые ведут нас и приводят к некой трагедии. Для меня в этом материале итог – глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести. Есть высший закон - это закон любви".

Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Константин Грецов

Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Константин Грецов

Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Константин Грецов

Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Константин Грецов

Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Константин Грецов 1 / 5 © Sputnik / Константин Грецов Генеральная репетиция перед показом спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе

Если любовная линия и переплетение судеб Жениха, Невесты и Леонардо будет интересна более молодой аудитории РУСДРАМа, то зрители постарше проникнуться трагедией Матери, оплакивающей смерь мужа и двух сыновей. На плечи заслуженной артистки Абхазии Наталии Папаскири ложится воистину сложнейшая задача.

С первых же слов пьесы Мать проклинает все ножи, ружья и пистолеты, даже кирки и лопаты, которые убивают мужчину, сильного, как бык. В финальном монологе минимум действия, актриса в траурном платке стоит лицом к залу, и единственный "рычаг" воздействия на зрителя – это текст Лорки и ее голос, голос, который должен быть пронизан горем и слезами, но при отсутствии последних.

Актер театра Искандера Аслан Киут, не задействованный в спектакле, пришел на репетицию посмотреть премьерный спектакль. Он читал пьесу Лорки еще в студенческие годы в Театральном институте имени Щукина. Аслан рассказал, несмотря на то, что в пьесе разгораются испанские страсти, действие отлично "ложится" на абхазский менталитет. Он уверен, что зрители будут удивлены тому, что они увидят, тому, что прочувствуют.

Актер также обратил внимание на сценический прием - игру теней, и предрек стопроцентный успех спектаклю.

"Абхазский зритель впервые такое увидит!" - подчеркнул Аслан Киут.

Автор пластики и образов театра теней в "Кровавой свадьбе" режиссер-хореограф Римма Саркисян.

"Теневой спектакль – это предложение Марии Романовой, но что показать в тенях – моя задумка и исполнение. Ассоциации и образы возникали при прочтении пьесы. Я работаю не только с пластикой, но еще и с образной частью спектакля. Я понимала, как выражать то, что хочет показать режиссер – посредством тела или других образов. Тесно сотрудничаю в творческом процессе с режиссером. Поставила с Марией уже три спектакля в Санкт-Петербурге", - сказала Саркисян.

Премьера спектакля "Кровавая свадьба" по пьесе испанского драматурга Ф. Г. Лорки в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Марии Романовой в театре Искандера запланирована на 10 июля.