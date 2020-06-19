Оформить участок и найти подрядчика: строительство тюрьмы обсудили в Минэкономики Абхазии

Совещание по вопросам строительства тюрьмы с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар и начальника управления капитального строительства Тимура Агрба состоялось в Кабмине в пятницу 19 июня.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что вопросы строительства новой тюрьмы в республике на уровне Правительства приняты, в настоящее время необходимо оформить земельный участок, предназначенный для строительства, и определить подрядчика, сообщается на сайте Минэка.

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"На уровне правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей", - отметила Озган.

На совещании приняли решение завершить оформление земельного участка, где будет построена тюрьма, и определить потенциального подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ.

"На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование", - подчеркнула Кристина Озган.

О планах строительства новой тюрьмы в Абхазии заявил бывший президент страны Рауль Хаджимба в декабре 2015 года. Такое решение связано с тем, что тюрьма в Дранде, устарела и не соответствует нормам содержания осужденных, подчеркивал тогда руководитель страны.

19 декабря 2018 года в Абхазии состоялось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству междуАбхазией и Россией. Члены комиссии обсудили и установили требования к проектированию нового пенитенциарного учреждения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных на территории Абхазии.

Было решено, что выполнение проектно-изыскательских работ будет осуществляться в соответствии с техническим заданием, утвержденным правительством Абхазии по согласованию с Минюстом России.

Стороны договорились о тесном и оперативном взаимодействии в подготовке первоочередных направлений расходов на 2020 год с целью своевременного финансирования.

21 декабря 2018 года Кабинет министров Абхазии дал согласие на выделение земли под строительство новой тюрьмы в селе Дранда Гулрыпшского района. Новое здание тюрьмы будет построено на площади в 15 гектаров, тюрьма будет рассчитана на 500 заключенных.

В начале июня 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что финансовая помощь России для Абхазии на 2020-2022 год составляет 4,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,5 миллиарда рублей рассчитано на строительство новой тюрьмы в Гулрыпшском районе.