Назначен министр просвещения и языковой политики Абхазии

Пост главы министерства просвещения и языковой политики Абхазии с октября 2014 года занимал Адгур Какоба.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил министром просвещения и языковой политики республики Инала Габлия.

"Назначить министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия Габлия Инала Соломоновича", - говорится в указе главы государства.

Инал Габлия родился 7 июля 1991 года в селе Тамыш Очамчырского района Абхазской АССР. В 2008 году окончил Московскую

среднюю школу № 1259. С 2008 по 2013 годы проходил обучение в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" по специальности "регулирование внешнеэкономической деятельности". С 2012 по 2014 годы был тренером по курсу "Технологии лидерства" Федеральной сети образовательных центров "Юниум".

С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО "Строительная Компания Мегаполис" в Москве. С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага".