Беслан Джопуа назначен министром сельского хозяйства

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил первого вице-премьера Беслана Джопуа министром сельского хозяйства республики.

"Назначить Первого Вице-премьера Республики Абхазия Джопуа Беслана Цибовича министром сельского хозяйства Республики Абхазия", - говорится в указе главы государства.

Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа.

В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.

С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.