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Беслан Джопуа

Беслан Джопуа назначен министром сельского хозяйства

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030362141/Beslan-Dzhopua-naznachen-ministrom-selskogo-khozyaystva.html

Беслан Джопуа был назначен указом президента 28 апреля первым вице-премьером Республики Абхазия.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил первого вице-премьера Беслана Джопуа министром сельского хозяйства республики.

"Назначить Первого Вице-премьера Республики Абхазия Джопуа Беслана Цибовича министром сельского хозяйства Республики Абхазия", - говорится в указе главы государства.

Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа. 

В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.

С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.



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