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Новые случаи коронавируса не зафиксированы в Абхазии

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (561)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030362246/Novye-sluchai-koronavirusa-ne-zafiksirovany-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 31 человек.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из прошедших тестирование, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

После 14-дневного обязательного карантина из сухумского пансионата "Айтар" домой отпущены последние два курсанта российских вузов.

На данный момент в пансионате осталось семь человек – шесть медиков и один гражданский.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (561)


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