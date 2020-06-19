Новые случаи коронавируса не зафиксированы в Абхазии

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 31 человек.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из прошедших тестирование, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

После 14-дневного обязательного карантина из сухумского пансионата "Айтар" домой отпущены последние два курсанта российских вузов.

На данный момент в пансионате осталось семь человек – шесть медиков и один гражданский.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.