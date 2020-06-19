Президент Абхазии назначил начальника Госуправления по строительству и ЖКХ

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

"Назначить начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Цимцба Дмитрия Олеговича", - говорится в указе главы государства.

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству вносит в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства, осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительства и правильностью приемки объектов в эксплуатацию.

Управление проводит проверки деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства органов государственного управления.