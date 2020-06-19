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Дмитрий Цимцба

Президент Абхазии назначил начальника Госуправления по строительству и ЖКХ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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24110
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030362355/Prezident-Abkhazii-naznachil-nachalnika-Gosupravleniya-po-stroitelstvu-i-ZhKKh.html

Ранее Дмитрий Цимцба занимал должность начальника производственно-технического отдела Госкомпании "Абхазстрой".

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

"Назначить начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Цимцба Дмитрия Олеговича", - говорится в указе главы государства.

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству вносит в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства, осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительства и правильностью приемки объектов в эксплуатацию.

Управление проводит проверки деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства органов государственного управления.



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