И.о. главы "Абхазавтодор" взят под стражу на два месяца

Борису Ачба грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Сухумский городской суд определил срок содержания под стражей и.о. гендиректора "Абхазавтодор" Бориса Ачба до 18 августа 2020 года включительно, сообщается на сайте суда.

В пятницу 19 июня Генпрокуратура дала согласие СГБ республики на возбуждение уголовного дела в отношении Ачба по подозрению в мошенничестве, хищении бюджетного имущества путем обмана.

По данным следствия, Ачба подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 года. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен вместе с главой столицы Астамуром Адлейба, начальником финансового управления Константином Тужба и главой жилищного управления Давидом Джинджолия. Чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.