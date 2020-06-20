"Домашние" наркотики и карабин в спальне: криминальная неделя в Абхазии

На уходящей неделе милиция Абхазии раскрыла новые наркотические преступления - обнаружила несколько участков, где выращивали марихуану и мак, и задержала граждан в состоянии наркотического опьянения, а на дорогах было зафиксировано более 1200 нарушений.

Сотрудниками районных отделений МВД Абхазии и центральным аппаратом были выявлены семь нарушителей закона, которые подозреваются в незаконном выращивании и употреблении наркотических средств, также удалось выявить несколько фактов хранения незарегистрированного оружия.

Министерство внутренних дел Абхазии еженедельно подводит итоги работы правоохранительных органов в программе "Дежурная часть".

Sputnik

Наркотики "на дому" и незаконное оружие

На этой неделе сотрудниками ОВД Гудауты на районном рынке по подозрению в хранении марихуаны был задержан 21-летний Адгур Авидзба, в момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек, согласно закону, был подвергнут административному аресту на 15 суток.

Под воздействием марихуаны был задержан и житель села Нижняя Эшера Виктор Юрченко, который подозревается не только в употреблении наркотиков, но и в их незаконном выращивании. Сотрудниками милиции было установлено, что мужчина выращивает коноплю и мак на трех заброшенных участках недалеко от здания нефтебазы в Нижней Эшере. В отношении Юрченко будет возбуждено уголовное дело, пока он находится под арестом на 15 суток.

Аналогичное преступление было выявлено в Гагрском районе в селе Лдзаа, где был задержан житель района Джумбери Басанов 1972 года рождения, который на приусадебном участке выращивал коноплю.

На собственном участке выращивал наркотические растения в особо крупном размере и 36-летний житель Сухума Денис Молаш. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания на 15 суток.

Оперативные мероприятия по выявлению нарушителей были проведены в Гулрыпшском районе. 15 июня в селе Мачара сотрудники Уголовного розыска ОВД Гулрыпшского района остановили иномарку, за рулем которой был 44-летний житель села Рамаз Мебония. В машине у мужчины был обнаружен шприц с метадоном. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, за что отбывает 15 суток ареста. В отношении Мебония возбуждено уголовное дело.

Помимо наркотиков, у жителей Гулрыпшского района было изъято и огнестрельное оружие. Автомат Калашникова и банка с патронами были обнаружены у жителя села Первая Уарча Адгура Авидзба, "который к тому же выращивал на приусадебном участке южнокраснодарскую коноплю и хранил в доме свертки с марихуаной", отметили в МВД.

В спальне у жителя Гулрыпша Аведиса Календжяна был найден самозарядный карабин Симонова (СКС) с девятью патронами. Мужчина был задержан, по факту преступления проводится расследование.

17 июня огнестрельное оружие и корни мака были изъяты у жителя Гудауты. Пистолет Glock 19 со снаряженной обоймой и наркотики, как сообщает пресс-служба МВД, принадлежат Дауру Чамагуа.

Дорожные истории

На минувшей неделе сотрудниками ГАИ Абхазии совместно с центральным аппаратом МВД и районными ОВД было выявлено 1218 нарушений во время мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения и общественного порядка.

40 водителей были в нетрезвом состоянии, 11 граждан арестованы за употребление наркотиков или отказ от медицинского освидетельствования.