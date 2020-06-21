На передовой защиты: Бжания и Анкваб поздравили медработников Абхазии с праздником

Праздник День медицинского работника не имеет определенной установленной даты, его празднуют каждый год в третье воскресенье июня, в этом году праздник отмечают 21 июня.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр страны Александр Анкваб поздравили медицинских работников республики с профессиональным праздником.

"В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19", - отметил глава государства.

Он выразил благодарность врачам и пожелал им здоровья, профессиональных достижений и благополучия семьям медиков.

"Государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицины, улучшения ее материально-технического оснащения", - заключил Бжания.

Александр Анкваб тажке поблагодарил врачей за неутомимый труд и пожелал медработникам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

"Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте Кабмина Абхазии.