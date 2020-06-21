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На передовой защиты: Бжания и Анкваб поздравили медработников Абхазии с праздником

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200621/1030369700/Na-peredovoy-zaschity-Bzhaniya-i-Ankvab-pozdravili-medrabotnikov-Abkhazii-s-prazdnikom.html

Праздник День медицинского работника не имеет определенной установленной даты, его празднуют каждый год в третье воскресенье июня, в этом году праздник отмечают 21 июня.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр страны Александр Анкваб поздравили медицинских работников республики с профессиональным праздником.

© Foto / Давид Бжинава
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"В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19", - отметил глава государства. 

Он выразил благодарность врачам и пожелал им здоровья, профессиональных достижений и благополучия семьям медиков.

"Государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицины, улучшения ее материально-технического оснащения",  - заключил Бжания.

Александр Анкваб тажке поблагодарил врачей за неутомимый труд и пожелал медработникам крепкого здоровья, успехов и благополучия. 

"Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте Кабмина Абхазии. 



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