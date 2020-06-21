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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (416)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200621/1030372708/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-22-iyunya.html

В понедельник в Абхазии преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет 29 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В понедельник 22 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь,  днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +23°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (416)


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