Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В понедельник 22 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +23°С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.