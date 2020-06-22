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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (419)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200622/1030377693/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели, с 22 по 28 июня, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +33 градусов.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков,с четверга возможны кратковременные осадки, местами гроза, в пятницу и в выходные из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами осадки, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 баллов.

Относительная влажность воздуха 50-90%.  

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (419)


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