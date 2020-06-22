Первые сто человек заехали в Абхазию через гуманитарный коридор на Ингуре

Пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться ежедневно с 9:00 до 19:00 часов до 24 июня включительно. Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. За первые четыре часа открытия границы с Грузией на территорию Абхазии прибыло 102 человека, сказал в интервью Sputnik начальник пограничного отряда Службы госбезопасности Рустам Латипов.

По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории республики.

"Для того чтобы соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома, приняли решение о временном открытии границы," – проинформировал он.

Перед решением о временном открытии границы с Грузией в СГБ Абхазии прошло совещание с участием министерства здравоохранения, МВД и МЧС.

"Согласно решению, переход границы с 22 по 24 июня разрешен только по ингурскому мосту", - подчеркнул начальник пограничного отряда.

На границе дежурят медики, которые проверяют состояние здоровья прибывающих из Грузии людей, после они должны соблюдать двухнедельный карантин, сказал Рустам Латипов.

"То, как приехавшие граждане соблюдают условия карантина, будут проверять участковые милиционеры", - подытожил он.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Абхазии, удостоверяющий личность за пределами республики;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Абхазии;

справка форма № 9, выданная органами МВД Абхазии;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

О том, что Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии с 22 по 24 июня 2020 года сообщила Служба государственной безопасности 19 июня.

Государственная граница Абхазии по реке Ингур была закрыта для пересечения с 1 июня. Ранее 26 мая границу открывали для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина.

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