Сквозь карантин: как помогают нуждающимся в Абхазии в период пандемии

В период действия ограничительных мер, введенных в республике из-за угрозы распространения коронавируса, благотворительная организация "Киараз" вместе с волонтерами и неравнодушными людьми помогла более 1400 семьям.

О том, с какими проблемами столкнулись многодетные семьи страны за последние два месяца, как карантин повлиял на их достаток, чего они ждут от государства и кто помог им преодолеть трудности, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Пережить карантин

У Илоны Габелия из Дранды семеро детей. Воспитывать их ей помогает супруг Маврик Пачулия, который работает в сфере строительства, он - единственный, кто в семье зарабатывает. После введения ограничительных мер, отметила Илона, доходы семьи резко сократились, так как мужу платят с учетом проделанного объема работы.

"Трудности возникли с продуктами питания, памперсами для детей. Мой супруг не сидел все это время, сложа руки, но все равно этого было недостаточно. В начале карантина "Киараз" привез нам столько продуктов, что нам хватило почти на месяц. А после того, как ограничения сняли, не так давно, конечно, стало полегче. У мужа появились заказы", - поделилась Илона.

Живет семья Пачулия в доме барачного типа у железной дороги в Агудзере, в котором они выкупили три комнаты без ремонта за 50 тысяч рублей. Почти половину этой суммы оплатил Новоафонский монастырь, восстановить помещения помог "Киараз". Самому старшему ребенку 12 лет, младшему три года.

В 2019 году в Абхазии запустили две жилищные программы в поддержку молодых и малообеспеченных семей – "Для отдельной категории граждан" и "Жилище 2020-2021". Илона рассказала, что все необходимые документы для участия в одной из этих программ она уже сдала, комиссия их одобрила и поставила семью Пачулия в очередь, но из-за пандемии и вызванных ею финансовых сложностей в стране, финансирование было отложено на январь 2021 года.

При этом Илона призналась, что не теряет надежды на то, что жизнь изменится к лучшему.

"Где есть дети, там всегда есть надежда и счастье. Духом падать никогда нельзя", - сказала Илона.

Ямза Заракуа из села Баслаху Очамчырского района тоже воспитывает семерых детей, самому старшему из которых 20 лет, младшему – девять. На ее попечении также пожилая мама с инвалидностью, которая не может самостоятельно передвигаться после инсульта. Долгие годы Ямза работала в кындыгском тепличном хозяйстве, где выращивают овощи, но полтора года назад ей пришлось уволиться по состоянию здоровья. Многодетная мать страдает гипертонией.

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С тех пор единственным достатком семьи стали пенсия матери в размере 500 рублей и пособия на детей в общей сложности в размере двух с половиной тысяч рублей. По словам Ямзы, периодически помощь оказывают благотворительная организация "Киараз" и Новоафонский монастырь, однако после введения карантина в стране, ситуация усугубилась еще больше.

Около трех недель назад Заракуа снова попробовала вернуться на работу в тепличное хозяйство, но ей снова стало плохо, и она не смогла продолжать.

"Жизнь очень сильно изменилась за последние месяцы. С тех пор, как я не работаю, и так было много проблем, но сейчас стало еще хуже. Раньше я хотя бы могла пойти в какую-нибудь организацию и попросить помощи, но теперь нам в этом отказывают или же просят подождать", - рассказал она и добавила, что примерно месяц назад написала заявление на имя президента Абхазии с просьбой об оказании материальной помощи в размере 30 тысяч рублей, но обращение еще не одобрено.

Ямза объяснила, что эта сумма ей нужна не только для первостепенных расходов, но и на покрытие долгов в местных магазинах и аптеках, где она закупалась под "запись". В период карантина "Киараз" три или четыре раза привозил ее семье продукты питания – рис, гречка, масло, сахар, мука, картошка, фасоль, овощи, сухое молоко, и это не полный список. Таким подаркам особенно были рады дети, подчеркнула она.

С миру по нитке

По словам исполнительного директора благотворительной организации "Киараз" Кадыра Аргун, после введения чрезвычайного положения в Абхазии в социально уязвимых слоях общества наблюдались панические настроения. Многие сильно переживали из-за неизвестности и безработицы, с которыми они столкнулись.

Сотрудники "Киараза" сначала собрали информацию о сложившейся ситуации, провели анализ и выработали меры по оказанию поддержки гражданам, оказавшимся в сложном положении.

"Наши сотрудники созванивались исключительно с подопечными "Киараза" и узнавали, какие у них возникли проблемы, консультировали их о том, как себя защитить от вируса и что следует делать. Как выяснилось, многие не успели подготовиться к режиму ЧП, и мы стали возить им продукты, но поначалу это было не массово, но со временем к этой работе стали подключаться и другие организации, волонтеры, предприниматели", - отметил Аргун.

Было решено оказать помощь одиноким пожилым людям Абхазии, не получающим российскую пенсию. Когда масштабы работы в этом направлении оказались в разы больше, встала необходимость разработки плана действий и распределения этих граждан по критериям – подопечные "Киараза", одинокие люди, многодетные малоимущие семьи.

К работе подключилось около 50 волонтеров, общественные и коммерческие организации, соотечественники из Москвы и Турции, туристические фирмы. Общими усилиями на счет организации удалось перевести почти 900 тысяч рублей, которые были направлены на покупку не только продуктов питания, но и бытовой химии.

В продуктовую корзину для нуждающихся жителей республики вошло около 25 наименований товаров. При их раздаче волонтеры следовали рекомендациям медиков и использовали маски, перчатки, антисептики. С 25 марта по сегодняшний день эту помощь получили более 1400 семей страны – в общей сложности примерно пять тысяч взрослых и детей. Из них подопечных "Киараза" было меньше половины. По 50 килограммов риса и гречки были переданы 13 лечебным учреждениям.

"Конечно, это стало большим подспорьем для людей. Продукты выдавались так, чтобы хватило хотя бы на месяц, и фактически так и происходило. На каждую семью мы выделяли от 15 до 55 килограммов продуктов питания в зависимости от количества членов семей", - поделилась Аргун.

В общей сложности объем пожертвований в виде продуктов питания составил более 40 тонн. Один из местных предпринимателей бесплатно предоставил "Киаразу" помещение для складирования и вывоза продуктов.

Также во время карантина "Киараз" вместе с фондом "Ашана" запустили семь телефонных горячих линий в помощь Министерству здравоохранения Абхазии. Туда поступали вопросы, как по медицинскому направлению, так и по гуманитарному.

Проблемы малообеспеченных семей и одиноких людей в Абхазии существует уже не первый год, уверен Аргун, который считает, что для более эффективного решения этих вопросов одной помощи благотворительных организаций недостаточно. К примеру, нужны государственные программы по поддержанию сельчан, которые все больше стали переезжать в города.

"Село должно кормить город, а не наоборот. Мы видим, что жителям сел сейчас приходится очень тяжело, но в тоже время мы видим, что они хотят и готовы трудиться. Им просто на первых порах нужен толчок. В качестве наглядного примера могу рассказать о семьях, которым мы помогли с приобретением домашних птиц, и уже сегодня они зарабатывают деньги от продажи яиц и мяса. Положительный эффект наблюдаем от проекта по передачи им саженцев овощей и фруктов", - рассказал Аргун.

Такой подход, подчеркнул Кадыр Аргун, позволяет жителям страны чувствовать себя менее зависимыми в финансовом плане и дает им желание развивать свой небольшой бизнес дальше.