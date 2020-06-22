Президент Абхазии отправился в Москву на парад Победы

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания был приглашен на парад Победы российским коллегой Владимиром Путиным.
В состав официальной делегации Абхазии включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.
Отмечается, что в ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть.
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