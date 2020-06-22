В Абхазии за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус за сутки не подтвержден ни у одного человека из 33 прошедших тестирование, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, из общего числа заболевших за весь период пандемии семь граждан находятся в Гудаутском госпитале на лечении, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки зарегистрирован новый рекорд - более 183 тысяч случаев заражения COVID-19. Эпицентр пандемии сейчас находится в Северной и Южной Америке.

Читайте также: