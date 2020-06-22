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В Абхазии за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

© Sputnik / Александр Гальперин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (567)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200622/1030380876/V-Abkhazii-za-sutki-ne-zafiksirovano-ni-odnogo-sluchaya-koronavirusa.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус за сутки не подтвержден ни у одного человека из 33 прошедших тестирование, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, из общего числа заболевших за весь период пандемии семь граждан находятся в Гудаутском госпитале на лечении, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки зарегистрирован новый рекорд - более 183 тысяч случаев заражения COVID-19. Эпицентр пандемии сейчас находится в Северной и Южной Америке. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (567)


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