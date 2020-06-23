Иосиф Пригожин станет продюсером певицы из Абхазии

СУХУМ, 23 – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазская певица Милена Барциц будет зачислена в Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства Российской академии музыки имени Гнесиных по ходатайству музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщается на официальной странице социальной платформы "Будущее Абхазии" в Facebook.

Кроме того, по информации платформы "Будущее Абхазии", Пригожин согласился стать продюсером и наставников юной певицы.

По словам Милены, она долгое время готовилась к поступлению в Академию имени Гнесиных и инициатива руководителей проекта "Будущее Абхазии" и продюсера Иосифа Пригожина стала для нее большой неожиданностью.

"Я очень хотела поступить именно в эту академию, так как в ней работают квалифицированные специалисты, которые хорошо знают свое дело", - отметила она.

Иосиф Пригожин рассказал радио Sputnik, что он с удовольствием берет шествие над молодыми талантливыми ребятами и помогает им, если возникает такая возможность.

"А тут девочка, которая мечтает выйти на большую сцену, она уже пробовала себя на "Голосе", она хочет посвятить себя, свою жизнь музыкальной профессии. Таких сегодня не много, скажу вам честно", - отметил продюсер молодой певицы, добавив, что Абхазия сегодня нуждается в молодых, ярких лицах, которые бы прославляли республику.

Продюсер назвал Милену целеустремленной, способной и талантливой певицей. Он подчеркнул, что занимается продвижением творческих людей, но никогда не навязывает своим подопечным творчество и музыку.

Милена Барциц – юная певица из Абхазии, участница телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", а также "Детской Новой волны". Певица – посол доброй воли Абхазии.