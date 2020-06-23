Суд освободил Артура Анкваб из-под стражи

Бывший кандидат на выборах президента республики Артур Анкваб был арестован в декабре 2019 года по подозрению в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб был оправдан и освобожден Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой во вторник 23 июня.

По уточнению Габеевой, сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства суду для вынесения обвинительного приговора в отношении Артура Анкваб.

Обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования, Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

В 2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в Гагре, когда граждане Абхазии Анри Аргун и Артур Анкваб, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего в ногу и скрылись с места преступления.

В 2018 году Анкваб был осужден по статье 107 "причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта" и приговорен к двум годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии.

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