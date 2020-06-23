Жителям Абхазии выделят транспорт в день голосования по поправкам в Конституцию России

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Власти Абхазии обязаны обеспечить условия для проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории республики, сказал руководитель администрации президента страны Алхас Квициниа на встрече с руководителями районов.

"По поручению президента мы пригласили вас, чтобы обсудить вопросы, которые у нас намечены на ближайшую перспективу. Как вы знаете, 1 июля в Российской Федерации проходит голосование по поправкам в Конституцию, в нашей республике проживает очень много граждан России, мы обязаны обеспечить общественный правопорядок", - отметил он.

Глава администрации президента подчеркнул, что необходимо организовать транспорт для граждан до здания посольства России в Абхазии, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

По словам главы столичной администрации Беслана Эшба, необходимо скоординироваться с посольством России.

"По нашему мнению, пропускная способность будет не высокая, в первую очередь надо обеспечить безопасность и возможность прохождения такого мероприятия. Мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, поддержать общественным транспортом, поговорим с нашими домоуправлениями, коллективами которые входят в систему администрации Сухума, подключимся к этому вопросу", - подчеркнул Эшба.

Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.

Квициниа также напомнил, что 12 июля в Абхазии пройдут выборы в Парламент республики, в ходе которых необходимо наладить взаимодействие с силовыми структурами, которые будут обеспечивать общественный порядок.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара).

Для участия в голосовании приглашаются российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия.

Граждане России, которые хотят проголосовать за поправки не по месту прописки, также могут выбрать любой участок для голосования на территории России, предварительно подав электронную заявку на сайте Госуслуги.

С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

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