Оправданный судом Артур Анкваб обвинил бывшую власть Абхазии в преследовании

Бывший кандидат на выборах президента республики Артур Анкваб, которого обвиняли в соучастии в похищении, был признан невиновным Сухумским городским судом во вторник 23 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Оправданный судом по делу о похищении человека экс-кандидат в президенты Артур Анкваб обвинил бывшую власть Абхазии в преследовании, об этом он сказал в беседе с журналистами после оглашения судебного вердикта во вторник 23 июня.

"С момента государственного переворота, который имел место в 2014 году, руками бывшего президента Рауля Хаджимба и его сподвижников была создана карательная система, направленная против граждан Абхазии. Я очень надеюсь, что сегодняшние преобразования будут иметь продолжение и те молодые специалисты, таланты, которые назначены на должность генерального прокурора, министра внутренних дел позволят правде восторжествовать в судах", - сказал Анкваб.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время ему удастся встретиться с представителями СМИ, и он представит доказательства о сфабрикованных уголовных делах в отношении него в 2014, 2017 и 2019 годах.

"Я абсолютно уверен, что те лица, которые сфабриковали против меня уголовное дело, понесут наказание. Я приведу в доказательство огромное количество документов, материалов, которые приложены к этому уголовному делу. Я очень надеюсь, что экс-президент Рауль Хаджимба и те лица, которые причастны к совершению деяний, направленных против народа Абхазии, будут наказаны", - подчеркнул Анкваб.

Он пообещал привести много фактов, которые вызовут в обществе "неоднозначную реакцию".

Анкваб также сказал, что после его заключения под стражу, он обращался к Генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой предоставить возможность пообщаться с прессой и передать ей материалы, которые "имеют огромное значение для будущего Абхазии", но ему было в этом отказано.

Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования, Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

В 2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в Гагре, когда граждане Абхазии Анри Аргун и Артур Анкваб, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего в ногу и скрылись с места преступления.

В 2018 году Анкваб был осужден по статье 107 "причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта" и приговорен к двум годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии.

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