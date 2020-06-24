Экзамены без праздника: выпускники Абхазии завершили учебный год

Выпускники школ Абхазии сдали последний экзамен. Корреспондент Spuntik узнал, как за две недели ребятам удалось подготовиться к экзаменам, что будет с выпускными вечерами и какие проблемы ждут первоклашек.

В этом году из-за ограничительных коронавирусных мер выпускники школ в Абхазии столкнулись с проблемой – готовиться к экзаменам пришлось самостоятельно, дистанционно под контролем учителей.

По решению правительства республики, с марта школьники были отпущены на внеплановые каникулы, а 13 мая было решено завершить учебный год. Но 2 июня выпускникам все же пришлось вернуться в школу, чтобы подготовиться к экзаменам, которых в этом году два вместо пяти - школьники сдавали родной язык и алгебру.

Асмат Цвижба, Sputnik

Что будет дальше?

Планы и прогнозы на следующий учебный год только обсуждаются экспертным сообществом, единого решения пока нет.

По словам министра образования Абхазии Инала Габлия, методика преподавания в посткарантинное время должна быть разработана индивидуально самими педагогами совместно с директорами.

"То есть программа должна быть вплетена в материал следующего года, возможно, по какой-то ускоренной программе. Но главная цель в том, чтобы ребенок понимал предмет и смог его изучить сам, без помощи педагога. Взять учебник, прочитать его, смотреть лекции в интернете. Сейчас для этого есть все возможности. Но гнаться за программой я не вижу смысла, смысл образования в том, чтобы ребенок умел учиться", - сказал Габлия.

Сложнее всего в предстоящем учебном году придется ученикам начальных классов, а особенно первоклашкам, считает директор первой школы Сухума. Если выпускники успели пройти основную часть материала в первом семестре, а во втором в основном занимались повторением, то первоклашки только успели привыкнуть к учителю и строгому графику.

"Первые два месяца мы посвятим учебной программе, которую не успели пройти. Но, по моему мнению, чтобы наверстать упущенное, нужно на какое-то время внедрить шестидневное обучение", - отметила Делба.

По мнению преподавателя математики Сухумской четвертой школы Нонны Сичинава, методисты в течение лета должны разработать программу, по которой учителя смогут "безболезненно" наверстать пропущенный материал.

"Желательно к ноябрю войти в календарное русло и пойти по тому плану, который планировался изначально. Более проблемно, конечно, будет в начальных классах. Однозначно, будут проблемы в успеваемости", - добавила она.

"Подводные камни" дистанционки

К выпускным экзаменам в Сухумской первой школе подошли ответственно – прежде чем испытать свои знания, у входа в учебное заведение надо было обработать руки антисептиком. Исключений нет ни для кого, пройти дезинфекцию заставили и корреспондента Sputnik.

По словам директора школы Нонны Делба, выпускники ответственно отнеслись к экзаменам и во время карантина выполняли все задания, которые им в мессенджерах отправляли преподаватели.

Проводить ежедневно уроки онлайн удавалось не всем учителям, призналась директор. Кто-то еще не освоил азы использования мессенджеров или видеосвязи, у других не было возможности.

"Но мы все же старались отправлять задания по Whats App. Дети свои задания выполняли, фотографировали и отсылали обратно, а учителя исправляли. У каждого учителя было свое расписание, какие-то предметы велись два раза в неделю, какие-то три", - объяснила она.

Не все родители изначально поддержали идею дистанционного обучения, рассказала директор. Многие требовали возвращения детей в школу, писали посты в соцсетях и обращались напрямую к директору.

"Но затем, когда дети дома перестали слушаться родителей, они обратились к нам с просьбой проводить уроки. Таким образом, мы пришли к решению хотя бы два-три часа в день занимать детей и помогать родителям. Не хочу лукавить и говорить, что во всех классах велись уроки, но мы старались контролировать учеников", - сказала Нонна Делба.

За две недели перед экзаменом выпускники успели исправить свои оценки по предметам, сдать зачеты и получить предэкзаменационные консультации.

По словам школьницы Ярны Гемуа, на карантине выпускники больше внимания уделяли экзаменационным предметам и предметам, которые необходимы для поступления в вузы. В дистанционном обучении есть плюсы, считает девочка.

"К примеру, все занятия у нас проходили вечером, и я могла выспаться. Правда, однажды урок был в час дня и я проспала. По друзьям скучала, но и с ними иногда виделась", - рассказала она.

Справиться с отсутствием школьных часов выпускникам помогали репетиторы, к которым многие обращаются еще в начале учебного года, чтобы успешно сдать вступительные и выпускные экзамены.

"Сейчас я уже почти студентка одного из московских вузов. Не могу сказать, что вирус и дистанционное обучение сильно повлияли на мою успеваемость, потому что я не прекратила ходить к репетитору и готовилась к поступлению", - призналась выпускница Сухумской четвертой школы Камилла Чиковани.

По мнению Нонны Делба, не смотря на то, что многие выпускники действительно пользуются услугами репетиторов, они не смогут полностью заменить школьного педагога.

"Учитель не только учит, а влияет на становление ученика как человека", - считает она.

Выпускной, чтобы ты заплакала

Не так сильно выпускников расстроило дистанционное обучение, как то, что они останутся без выпускного вечера, к которому некоторые успели заранее подготовиться и сшить платья. В этом году выпускников ждет лишь последний звонок и вручение аттестатов, которые пройдут в один день. В целях безопасности не будет и первоклашек, с которыми по традиции обмениваются подарками.

"Сейчас я не расстроена, потому что я не готова к выпускному, но, если бы была готова, было бы очень обидно. Мы даже не успели толком подготовиться к последнему звонку, танцы поставили только неделю назад", - рассказала Ярна.

Все же после последнего звонка выпускники решили отпраздновать окончание школы и сходить классом в ресторан, "чтобы потанцевать".

"Очень обидно, что вышло так, ведь мы ждали этого так много лет", - призналась Камилла.

Родители выпускников разделились в этом вопросе на два "лагеря". Первые считают, что главное удачно сдать экзамены и поступить в вуз, а поводов нарядиться и потанцевать у молодежи будет немало. К тому же, ограничения очень выгодны для семейного бюджета, не придется гоняться за дорогой тканью и тратить деньги на фотографа.

По мнению других – школьный выпускной очень важен, ведь случается один раз в жизни.

"Да, это немалые траты, но ради счастья и положительных эмоций ребенка ничего не жалко. Я считаю, что раз в стране разрешили свадьбы, открылись театры и рестораны, то и выпускные можно было разрешить", - сказала мама одной из выпускниц.