Еще 45 человек проверили на коронавирус в Абхазии

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения COVID-19, выздоровели более 4 миллионов 630 тысяч человек, жертвами болезни стали около 470 тысяч человек.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Еще 45 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан находятся в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент умер.