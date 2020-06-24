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Еще 45 человек проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200624/1030402015/Esche-45-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii-.html

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения COVID-19, выздоровели более 4 миллионов 630 тысяч человек, жертвами болезни стали около 470 тысяч человек.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Еще 45 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан находятся в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент умер.



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