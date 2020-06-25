Вернуть дружбу братьев: что мешает отношениям Абхазии и Северного Кавказа

В Парламенте Абхазии обсудили тему взаимодействия Абхазии с Северным Кавказом. Комитет по межпарламентским связям совместно с историками и общественными деятелями пытался понять, почему в многовековых братских отношениях возникли барьеры и как их преодолеть.

Особо актуальной тема отношений с республиками Северного Кавказа стала из-за все более нарастающего влияния грузинской дипломатии в регионе, отметили парламентарии.

Асмат Цвижба, Sputnik

По словам участника встречи, депутата Астамура Логуа, многим государствам выгодно "рассорить" братские народы, но сильнее всего эту инициативу проявляет Грузия. С одной стороны это делается для того, чтобы испортить отношения Абхазии с Северным Кавказом, с другой – в противовес российской политике в регионе, считает парламентарий.

В ходе встречи прозвучали различные варианты решения проблемы и восстановления влияния и присутствия Абхазии в северокавказском регионе. Участники круглого стола пришли к общему мнению – необходимо составить четкую "дорожную карту" по развитию отношений между народами.

© Фото : из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..." Путь героя: история добровольца Гены Карданова

По словам полномочного представителя Абхазии в Турции Вадима Харазия, для восстановления влияния и стабилизации отношений необходимо использовать инструменты народной дипломатии, в том числе с привлечением представителей интеллигенции, возобновлять и увеличивать количество встреч Союзов писателей, культурных и научных конференций, финансировать издание и переиздание исторической и художественной литературы.

Все обсуждения и решения проблемы должны исходить из уже сложившихся исторических взаимоотношений между народами, считает директор Фонда развития Абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леван Микаа.

"В республиках Северного Кавказа есть наши сторонники, добровольцы и люди, которые хотят быть соучастными к судьбе Абхазии. Вклад добровольцев в победу очень весом. Эти люди очень искренне к нам относятся", - отметил он.

По мнению Микаа, нельзя противопоставлять абхазскую политику в регионе грузинской.

"Мы должны делать акцент на братских отношениях. Политика Грузии на Северном Кавказе будет усиливаться, но если говорить, что "мы вас хотим", потому что грузины вас захотели, то это еще больше оттолкнет. Мы должны сами активно работать во всех направлениях не потому, что, если Грузия на нас нападет, то они придут к нам воевать, а потому что мы составляем общий этнокультурный ареал", - сказал он.

Но говорить о братстве и этнической общности бессмысленно, если не делать конкретных шагов – создавать информационные, культурные и образовательные площадки, добавил Микаа.

"Необходимо здоровое взаимовлияние культуры и конкуренции. У нас не хватает потенциала и специалистов, а на Северном Кавказе есть люди, которые готовы участвовать в укреплении Абхазии во всех областях. Они будут делать это не потому что материально заинтересованы, а потому что хотят, что абхазский проект состоялся. Сегодняшние технологии позволяют нам создать общее культурно-информационное пространство без чьей-то поддержки. Сегодня культурный капитал может быть коммерческим", - объяснил он.

По словам депутата Алхаса Джинджолия, на все способы решения проблемы в северокавказском регионе необходимы финансы, которым, государство обладает и даже с избытком.

Джинджолия отметил, что депутатами уже предпринимались попытки решения этой проблемы - в 2019 году был написан закон о демографии и внесены поправки в закон о репатриации.

"В проекте присутствовала конкретика, а также идея создания информационного ресурса, который будет задействовать идеологические инструменты, которых сейчас нет. Это ресурсы, которые нужно было создать давно. Мы готовы предоставить вам этот труд, который не был обнародован в связи с последним политическим кризисом в стране", - добавил он.

В конце встречи участники обратились к президенту Абхазии с предложением о воссоздании официального Представительства Абхазии на Северном Кавказе.