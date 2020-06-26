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Более 900 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Гуманитарный коридор на реке Ингур был открыт 22 июня. За первые четыре часа границу пересекли 102 человека. 24 июня гуманитарный коридор был закрыт.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехало 907 человек, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе СГБ Абхазии.

"Из них 200 детей. Это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы", – уточнили в Службе Госбезопасности.

По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории республики. Решение организовать гуманитарный коридор было принято для того, чтобы "соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гуманитарный коридор: Абхазия временно откроет границу с Грузией

Пропуск через КПП "Ингур" осуществлялся с 22 июня ежедневно с 9:00 до 19:00 часов. 24 июня коридор был закрыт.

Все прибывшие из Грузии граждане обязаны были пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья и соблюдать двухнедельный карантин. На границе все это время дежурили медики.

 

Государственная граница Абхазии по реке Ингур была закрыта для пересечения с 1 июня. Ранее 26 мая границу открывали для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина.

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