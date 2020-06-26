Более 900 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре

Гуманитарный коридор на реке Ингур был открыт 22 июня. За первые четыре часа границу пересекли 102 человека. 24 июня гуманитарный коридор был закрыт.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехало 907 человек, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе СГБ Абхазии.

"Из них 200 детей. Это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы", – уточнили в Службе Госбезопасности.

По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии и людей, у которых есть вид на жительство на территории республики. Решение организовать гуманитарный коридор было принято для того, чтобы "соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома".

Пропуск через КПП "Ингур" осуществлялся с 22 июня ежедневно с 9:00 до 19:00 часов. 24 июня коридор был закрыт.

Все прибывшие из Грузии граждане обязаны были пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья и соблюдать двухнедельный карантин. На границе все это время дежурили медики.

Государственная граница Абхазии по реке Ингур была закрыта для пересечения с 1 июня. Ранее 26 мая границу открывали для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина.

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