Верховный суд сократил срок содержания под стражей Бориса Ачба

По данным следствия, Ачба совершил хищение бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей путем составления подложных документов в соучастии с неустановленным следствием лицом.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Экс-руководитель "Абхазавтодор" Борис Ачба будет содержаться под стражей до 18 июля, по решению кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, сообщается на сайте суда.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала законным постановление Сухумского городского суда от 19 июня 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ачба.

Однако суд ранее определил срок содержания под стражей до 18 августа. Это решение было пересмотрено после подачи ходатайства о проведении медицинского освидетельствования о возможности содержания под стражей подозреваемого с учетом имеющихся у него заболеваний.

Бывшему чиновнику грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным следствия, Ачба подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 года. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен вместе с главой столицы Астамуром Адлейба, начальником финансового управления Константином Тужба и главой жилищного управления Давидом Джинджолия. Чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Читайте также: