"Робинзон" вернется: выставка Архипа Лабахуа продолжится в субботу

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Выставка сухумского художника Архипа Лабахуа, открывшаяся 25 июня, после перерыва в один день продолжится в субботу 27 июня.

Посетить выставку можно будет с 12:00 до 17:00 на набережной Махаджиров, недалеко от администрации президента. Вход на мероприятие бесплатный.

Представленные в шатре под названием "Робинзониада, или как я провел карантин" инсталляции художника условно объединяются темой самоизоляции и карантина. Каждый объект подписан комментариями красным и черным по белому. По словам художника, выставку он организовал, чтобы порадовать людей после жесткого карантина.

Идея создания необычных инсталляций из подручных предметов пришла ему именно во время карантина, а вдохновился он одиноким образом жизни Робинзона Крузо.

“Работа над выставкой заняла полтора месяца. Во время режима самоизоляции стал более внимательным и начал тщательно рассматривать предметы, которые меня окружают. Так и зародилась идея переосмыслить те объекты, которые попадались в мое поле зрения и решил представить их по-новому. Решил провести выставку и объединил их темой Робинзона, так как мы все, по сути, оказались немножко Робинзонами”, – поделился художник.

Лабахуа убежден, что искусство должно рождать вопросы. Так, по словам художника, концептуальное искусство зачастую нелегко понять и разгадать, что хотел сказать автор, и выставка яркое тому доказательство.

“...когда демонстрируешь обычный предмет в необычной интерпретации, а потом пытаешься разгадать ребус. Я иногда занимаюсь какими-то экспериментами. Например, с пластиковой игрушкой, которую представил зрителям, как гильотину, не мог расстаться полгода. Я долго не мог понять, что она во мне вызывает, и почему я не могу выкинуть эту пластиковую ерунду. А когда уже начал работать над этой выставкой и сконцентрировался, тогда и понял, что это есть гильотина для 35 голов. И этой ассоциации было достаточно, чтобы выставить ее”, – признался художник.

Главным вдохновителем художника оказалась писательница, его близкий друг Надежда Венедиктова.

Венедиктова объяснила творчество художника как важный вызов повседневности, "так как многие люди вросли в быт и не пытаются трансформировать окружающую среду".

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