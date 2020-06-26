"Прорваться" на трех лапах: собак из приюта "Топа" удалось отправить в Россию

После закрытия государственной границы по реке Псоу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отправка собак из приюта "Топа" за рубеж была приостановлена.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Две собаки из приюта "Топа" в Гагрском районе за последние две недели удалось отправить новым хозяевам в Россию, рассказала руководитель приюта и фонда защиты животных "Багира" Саида Отырба.

"Первую отправку нам удалось осуществить три недели назад. Трехлапую собаку, которую мы подобрали в Цандрипше и назвали Атосом, забрали в Хосту. Ее фото увидели на нашей страничке в соцсетях и добрые люди отозвались. Сегодня рано утром нам, наконец, удалось отправить Жеку, которая тоже трехлапая и уже давно была "забронирована", но из-за закрытых границ сделать этого не удавалось", - отметила она.

По словам Отырба, в условиях закрытых границ, процедура отправки собак из Абхазии в Россию не самая простая. Для того чтобы перевести животное в соседнее государство нужно найти человека, обладающего правом на пересечение границы, который согласиться помочь. Само животное тоже должно сопровождаться всеми необходимыми документами.

"Но самое сложное даже не это. Трудно найти человека на российской стороне, который должен встретить собаку на границе, и сможет попридержать ее до выезда транспорта. Например, в Москву только раз в две недели ездит машина, на которую принимают собак. То есть, нужно весь этот график рассчитать и отрегулировать", - уточнила Отырба.

Подопечные приюта для собак "Топа", которых приютили в России © Foto / Саида Отырба

Подопечные приюта для собак "Топа", которых приютили в России © Foto / Саида Отырба 1 / 2 © Foto / Саида Отырба Подопечные приюта для собак "Топа", которых приютили в России

Выбор новых хозяев, которые предпочли здоровым животным трехлапых, руководитель приюта "Топа" объясняет тем, что зачастую люди ищут "особенных" собак, которые больше всего нуждаются в помощи. Как показывает практика, добавила она, травмированные собаки находят новые семьи быстрее, чем здоровые.

На сегодняшний день в приюте "Топа" содержатся 170 собак, одиннадцать из которых ждут хозяева за границей. Саида Отырба также поделилась позитивной новостью о том, что администрация Гагрского района профинансировала стерилизацию бездомных собак, которая пройдет в субботу 27 июня.

Фонд защиты животных "Багира" открылся в Абхазии в 2016 году. Спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа". За это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики в России, в Европе, США, Канаде.

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