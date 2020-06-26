Кабмин определил приоритетные направления финансирования расходов бюджета

Президент Абхазии Аслан Бжания 12 июня поручил Кабмину разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году", сообщается на сайте Кабмина.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов Республики Абхазия.

Согласно документу, приоритетными направлениями финансирования расходов бюджетов бюджетной системы республики в 2020 году будут:

реализация неотложных мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции;

обеспечение своевременного исполнения важных и неотложных социальных обязательств, в том числе выплат по публичным нормативным обязательствам;

осуществление выплат по внешним обязательствам;

осуществление выплат по внутренним обязательствам, в том числе по обязательствам государства за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги для обеспечения государственных нужд. © Sputnik Бюджет бездоходности: Владимир Делба рассказал о проблемах в экономике Абхазии

Центральным и местным органам госуправления, органам управления государственными внебюджетными фондами поручено приостановить финансирование отдельных проектов и расходных обязательств, не являющихся приоритетными; усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы; обеспечить направление в приоритетном порядке межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат.

До 1 сентября центральные и местные органы госуправления должны прекратить финансирование расходов, связанных с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.

Унитарные предприятия должны будут отчислять в бюджет чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.

Распоряжением также продлевается срок действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (срочных лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабмином и истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, при условии:

обращения лицензиата в лицензирующий орган с изложением причин, послуживших основанием невозможности осуществления деятельности лицензиата в связи с обстоятельствами, вызванными эпидемией COVID-19 и действием установленных актами президента ограничительных мер по нераспространению коронавируса;

предоставления лицензии, срок которой истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

Ранее глава Минфина страны Владимир Делба предупредил о том, что согласно расчетам Минфина, ВВП Абхазии в 2020 году может снизиться на 10%, снижение собственных доходов государства прогнозируется в размере двух миллиардов рублей.

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