Правительство предоставило льготы арендаторам республиканского имущества

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Кабмин Абхазии принял распоряжение "Об условиях предоставления льгот по оплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества", сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно распоряжению Кабмина, арендаторы республиканского имущества при предоставления мотивированных обращений арендодателям получат отсрочку или частичное освобождение от оплаты аренды в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года при наличии следующих оснований:

предусмотренные договором аренды условия пользования республиканским имуществом или если состояние имущества существенно ухудшились, и данные обстоятельства вызваны эпидемией OVID-19,

и/или если арендатор республиканского имущества временно не осуществлял пользование арендованным имуществом в связи с действием установленных актами президента Абхазии ограничительных мер по нераспространению коронавируса.

Образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, общественные организации инвалидов, иные организации, осуществляющие социально-культурные или иные функции некоммерческого характера получат частичное освобождение от уплаты аренды республиканского имущества в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

При наличии всех предусмотренных распоряжением оснований по договорам аренды республиканского имущества будет предоставлена отсрочка по уплате аренды на срок до 31 декабря 2020 года соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, образовавшейся в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

Отсрочка либо рассрочка по уплате арендной платы, частичное освобождение от уплаты аренды осуществляется на основании достигнутых арендодателем и арендатором республиканского имущества соглашений.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов Абхазии и Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации".

Читайте также: