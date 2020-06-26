Новая фаза кризиса: проблемы банковской отрасли обсудили в Сухуме

Участники семинара рассказали о проблемах в банковской сфере республики, которые усугубились в связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса. В семинаре приняли участие глава Банка Абхазии Беслан Барателиа, представители банков страны, предприниматели, заместитель главы администрации президента Джансух Нанба, депутат парламента Рауль Лолуа.

Sputnik

О состоянии дел в банковской сфере

Семинар открыл директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, он предложил участникам встречи обсудить состояние банковской отрасли в стране, чтобы в дальнейшем была возможность разрешить проблемы, возникшие в этой сфере.

Модератор семинара, экономист ЦСЭИ Илона Мерцхулава отметила, что обсуждение темы с привлечением специалистов банковской сферы, предпринимателей и других заинтересованных лиц станет основой для документа, который будет разработан в центре.

Илона Мерцхулава попросила главу Банка Абхазии Беслана Барателиа рассказать о состоянии и перспективах развития банковской системы Абхазии в сложных условиях.

"Банковская система Абхазии в отличие практически от всех стран мира имеет свои особенности. Опыт и инструменты, методы и характер работы банковских систем других стран, к сожалению, оказываются для нас неприемлемым", - подчеркнул Барателиа.

Главное отличие - в республике не эмитируется своя национальная валюта в качестве платежно-расчетного средства.

"Казалось бы, с точки зрения расчетов, какая разница какой валютой расплачиваться, рублями или своей валютой, но с точки зрения банковской системы, регулирования процессов банковской сферы, это значительное отличие", - заметил Барателиа.

В связи с тем, что Банк Абхазии не занимается выпуском национальной валюты, он, по сути, не проводит денежно-кредитную политику, потому что лишен этого инструмента, отметил глава Нацбанка.

"По сути, сегодня Нацбанк во многом похож по функционалу на коммерческий банк, только разница в том, что он обслуживает главного клиента, это министерство финансов", - сказал он.

Беслан Барателиа добавил, что у Банка Абхазии нет инструментария воздействия на кредитно-денежную политику, объем денег в экономике, влияние на ставку процента, инфляцию, платежный баланс, валютный курс.

Если банк хочет повлиять на объем денег в экономике, то это сделать невозможно, заметил Бараталиа.

"Мы просто констатируем, что в стране столько денег, и это мы не всегда можем сделать, потому что существует нелегальный поток денег, который находится вне банковской системы. В этих условиях, говорить о том, что в стране есть орган, который может проводить эффективную кредитно-денежную политику нельзя из-за того, что мы не эмитируем валюту", - подчеркнул он.

Ограничительные меры и банковская система

Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, негативно отразились на экономике в целом, на предпринимателях и на банковской сфере, также рассказал председатель Банка Абхазии.

"Такая экспорто-ориентированная экономика, как Абхазия, которая зависит от притока туристов, особенно в летнее время, не может не ощутить закрытия границы и ограничения по передвижению людей. Анализ финансовых потоков по итогам пяти месяцев 2020 года показал, что за пять месяцев в страну поступило более 9 миллиардов рублей по всем каналам, это поступления на корреспондентские счета, снятие по карточкам, переводы и так далее", - отметил он.

За этот же период отток денежных средств составил более 11 миллиардов рублей, проинформировал Барателиа.

"На фоне того, что граница и так закрыта, проседает предпринимательский сектор, объем денег сократился на два миллиарда рублей. Для Абхазии это колоссальная сумма, безусловно, это сказалось на всей экономике, безусловно, отразилось и на состоянии ликвидности в банковском секторе. Но поскольку предприниматели сами проседают в оборотах, многие граждане лишены возможности зарабатывать, естественно происходит отток денег, падает ликвидность", - рассказал Барателиа.

Про кредиты

Беслан Барателиа коснулся и вопроса кредитования и объяснил, почему в Абхазии не предоставляют длинные и дешевые кредиты.

"К этому нужно стремиться и банки в этом заинтересованы, тут такого нет, что в банках накоплен большой капитал, на котором сидят руководители коммерческих банков, они не кредитуют и они такие нехорошие. Но мы должны говорить о реальных вещах, коммерческие банки Абхазии такие же предприниматели, как и другие, которые занимаются торговлей, общепитом, курортами и так далее", - подчеркнул он.

Барателиа сказал, что проблемы, которые есть у других предпринимателей, испытывают и коммерческие банки.

"Очень часто приходили предприниматели и просили, дайте, пожалуйста, нам кредит, нам нужно под 8-10% - каким бизнесом надо заниматься, чтобы предприниматель обращался за кредитованием под 24 или 36% годовых. Мы это понимаем, но когда предприниматель приходит и говорит, мне нужен кредит под 12% годовых, банк говорит, что тоже хочет кредит под такой процент. Если бы кто-то нам предоставит кредит даже под 18% годовых, то банк с удовольствием примет, потому что на рынке капитала банк сам нуждается в кредитах", - сказал он.

По сути, Банк Абхазии на сегодня - это хранилище и денежная касса, заметил он.

"Банковская система находится в тяжелых условиях, особенно ситуация обострилась на фоне процессов, которые наблюдаются на протяжении двух месяцев. Может быть не хорошо, но тем не менее мы эту весну прошли не хуже чем в прошлом году, справились, несмотря на отток капитала. Концептуально, конечно, нужно понимать, что существует обратная связь. Банковская система встанет на ноги тогда, когда в стране появится экономика, когда будет большой круг предпринимательского сектора, который будет обслуживаться в банках и держать остатки на счетах, работать легально, а не в теневой экономике", - разъяснил Барателиа.

Ситуация с закрытием границы на протяжении месяца или более может еще хуже отразиться на ликвидности банковской системы.

"Будет очень сложно, повторюсь, раз мы не эмитируем деньги, то их будет ровно столько, сколько получится в результате сальдо экспортоподобных и импортоподобных операций. Сколько в Абхазии денег? Ответ зависит от разницы, сколько пришло и сколько ушло. Если граница будет закрыта, то туристов не будет, то деньги в Абхазию будут поступать за оплату за экспорт, либо как помощь", - сказал глава Банка Абхазии.

По словам Барателиа, Абхазия получает помощь из России по выплате только пенсий ежемесячно в размере 330 миллионов рублей.

Если граница с Россией не откроется долгое время, то можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации, дефицита наличных денег.

Как действовать дальше

Банкир Михаил Чалмаз, говоря о путях улучшения банковской системы в стране, заметил, что существует несколько вариантов функционирования отрасли в данной ситуации. Он считает, что один из вариантов стабилизации в этой сфере – начать заниматься эмиссией национальной валюты.

"Мы сейчас слышали, что Банк Абхазии не занимается эмиссией, мое мнение заключается в том, что когда-нибудь этим надо начать заниматься, чем раньше начнем, тем быстрее достигнем каких-то результатов", - сказал он.

Сегодня банковская система не кредитует предпринимателей и в ближайшее время этого не будет, отметил Чалмаз. По словам банкира, технологии в банковской отрасли ушли далеко вперед, в то время как абхазское законодательство значительно отстает, что затормаживает развитие системы в целом.

Если законодательство будет помогать, то появится больше услуг, которыми смогут пользоваться клиенты.

"Чем больше услуг, тем больше собираемость денежной массы. Мы знаем, что собираемость налогов по ЖКХ низкая, внедряя услуги, позволяющие оплачивать дистанционно, мы могли бы увеличить собираемость, что отразилось бы на налогооблагаемой базе", - отметил он.

Среди мер, которые могут улучшить положение дел в банковской сфере, – возможность обслуживать нерезидентов, считает Чалмаз.

"Надо открывать счета российским гражданам, фактически у нас 95% это граждане России, но если, допустим, россиянин, приехавший из Москвы, просто так не может открыть счет, хотя мы должны быть в одинаковых условиях. Туристы не должны быть оторваны от обязательных платежей", - сказал он.

Мнение предпринимателей

Предприниматель Давид Пилия рассказал, пользуется ли он кредитами банков, насколько это выгодно, и что он думает по поводу ситуации в банковской сфере.

"Боже упаси, сегодня взять в банке кредит под 20, 24%, даже по 18%, как мне его потом вернуть, какой коронавирус мне помешает, кто-нибудь может дать мне какие-то гарантии. Если бы я брал деньги на 10-15 лет, то, конечно, каким-то образом выползу из этой ситуации, но как я верну кредит на три или четыре месяца", - отметил бизнесмен.

По его мнению, в такой ситуации политики должны решить, как быть дальше.

"Мы только в начале кризиса, а что будет в конце года, или в начале следующего, когда мы не сможем платить зарплату, даже ту, которую мы покрываем, как будут люди жить, что будут делать, вы представляете в какой ситуации мы находимся", - задался он вопросом.

Давид Пилия считает, что в условиях пандемии достаточно было закрыть границы, предприятия должны были продолжать работать.

"У нас была более или менее благоприятная ситуация в Абхазии, рынки, магазины должны были работать, а мы все запечатали, мы ждем туриста, а если он не придет, что будем делать тогда", - задался вопросом предприниматель.

По его мнению, нужен специальный штаб по выходу из кризисной ситуации. Другой бизнесмен Абесалом Кварчия считает, чтобы развивать банковскую сферу недостаточно внедрения новой инфраструктуры и работы в законодательной области.

"К нам приходят деньги незаработанные нами, поэтому инфляция всегда будет выше, чем в России. Мы контролируем вывоз товаров, а ликвидность мы не декларируем, никому она неинтересна, она свободно вращается, мы создаем все условия, чтобы они шли мимо банков. Вы хотите привлечь нерезидентов, а своих резидентов отогнали и чувствуете себя очень комфортно", - подчеркнул он.

Заместитель главы администрации президента Джансух Нанба согласился, что банковская сфера страны заслуживает большого внимания и поддержал критику предпринимателя Давида Пилия, обращенную к правительству.

"Хотелось бы сказать, что сегодня мы находимся в таком положении, что все правительство работает в рамках антикризисных мероприятий, усложняется это все тем, что существуют проблемы в бюджетной системе, резкое падение доходной части бюджета, что приводит к задержке выплат зарплат, пособий", - сказал он.

В этой ситуации приходится думать, какие меры может предпринять государство учитывая небольшие возможности.

По поручению президента, Кабмином были разработан ряд мер по поддержке предпринимательского сообщества, а также определены приоритеты в расходовании бюджетных средств.