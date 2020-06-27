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Умер главврач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии Зураб Ачба

© Sputnik / Роберт Джопуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200627/1030420099/Umer-glavvrach-Tsentralnogo-voennogo-gospitalya-Minoborony-Abkhazii-Zurab-Achba.html

Зураб Ачба работал на должности главврача Центрального военного госпиталя минобороны Абхазии с 2010 года.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Главврач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии Зураб Ачба ушел из жизни в субботу 27 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, Ачба скончался от остановки сердца во сне.

Зураб Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил Лечебный факультет Тбилисского Государственного медицинского института в 1989 году.

Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 

С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году. 



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