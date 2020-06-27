Светлый человек с большим сердцем: воспоминания о Зурабе Ачба

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Светлым человеком с большим сердцем запомнился министру обороны Абхазии Владимиру Ануа начальник Центрального военного госпиталя Зураб Ачба, который ушел из жизни в субботу 27 июня.

"Не ожидал того, что с нами такое произойдет, нас покинул хороший человек, настоящий офицер и врач, который знал свое дело. В годы войны и после нее он многое сделал для страны и по сей день переживал за ее будущее. Все это и проблемы, связанные с военным госпиталем, он всегда принимал близко к сердцу", - поделился министр.

В период Отечественной войны народа Абхазии Зураб Ачба возглавлял полевой госпиталь на Восточном фронте и до последнего дня боевых действий, он и его коллеги работали практических без передышки, отметил Ануа и добавил, что за эти и многие другие заслуги перед родиной Ачба был удостоен Орденом "Леона".

Долгие годы болезненным для усопшего вопросом было техническое состояние военного госпиталя, которое он возглавлял с 2010 года. Ачба не раз обращал внимание общественности и руководства страны на тяжелые условия работы медиков и отсутствие ремонта в учреждении.

По словам министра обороны страны, Зураб Ачба и его коллеги всегда старались найти пути решения этих проблем, пусть и не в масштабах всего госпиталя. Иногда это становилось возможным при помощи государства или Министерства обороны страны.

По словам Владимира Ануа, Зураб Ачба будет похоронен со всеми воинскими почестями.

Замначальника Центрального военного госпиталя Аляс Джинджолия, который работает в этом медучреждении с 2011 года, рассказал, что Зураб Ачба был позитивным человеком, любящий правду.

"Он также был отзывчивым, добрым и в меру строгим в коллективе. Каждый наш недочет в работе или нашу радость он воспринимал как личное. Он любил жить, и в большинстве случаев был инициатором каких-то "посиделок" после работы. Наш коллектив в основном молодой и когда кто-то приходит устраиваться на работу с родителями, он говорил: все, забудьте их. Теперь это мои дети", - поделился Джинджолия.

После того, как стало известно о смерти Зураба Ачба, добавил Джинджолия, ему стали поступать звонки из России, Германии, Италии от знакомых, которые были ошеломлены трагической новостью. Ординаторы военного госпиталя, которые учатся за границей, бросили свои дела и собираются в ближайшее время вернуться в Абхазию.

Джинджолия также подчеркнул, что его начальник уже долгие годы всячески пытался исправить ситуацию в госпитале и добиться финансирование ремонта здания. Он болезненно к этому относился и не раз обращался в СМИ для привлечения внимания к проблеме, но конкретных подвижек он не дождался.

"У него всегда болела душа за госпиталь, за коллектив. Он целиком отдавал себя науке и медицине, коллективу", - сказал Джинджолия.

Несколько лет назад Зураб Ачба взял шефство над многодетной, малоимущей семьей Джгамазия из Нижней Эшеры. Он сумел не только обеспечить их необходимым питанием и одеждой, а также помочь получить новый дом в Сухуме по государственной жилищной программе. Раньше эта семья проживала в чужом полуразвалившемся доме вдали от города.

Аляс Джинджолия поделился тем, что буквально пару дней назад Ачба отвез той семье продукты питания и одежду, многое из которого помог собрать его коллектив.

Зураб Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил Лечебный факультет Тбилисского Государственного медицинского института в 1989 году.

Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году.